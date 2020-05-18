Опубликовано видео, как бельгийские врачи устроили «коридор позора» премьеру

Поводом к акции пренебрежения стала ситуация с COVID-19 в стране, а также принуждение врачей к сверхурочной работе.
На кадров видно — как только автомобиль премьера подъезжает к выстроившимся по обе стороны дороги врачам, они резко поворачиваются спиной к кортежу.
По данным бельгийского телеканала RTBF, «коридор позора» устроили не менее 120 сотрудников учреждения, в которое премьер приехала обсудить ситуацию с коронавирусом.
Профсоюз медиков отметил — персонал недоволен распоряжением, согласно которому сверхурочная работа стала обязательной. Также врачи недовольны финансовой поддержкой государства в условиях пандемии.
«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — цитируют слова одной из медсестер РИА Новости.
Она указала на то. что большинство больниц испытывают сейчас острую нехватку персонала, пишет ura.ru.
В Бельгии общее число зараженных составляет чуть больше 55 тыс. человек, при этом в больницах скончались почти 10 тыс. пациентов.