Опубликовано видео, как бельгийские врачи устроили «коридор позора» премьеру

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес в больнице «Сен-Пьер» в Брюсселе.

Поводом к акции пренебрежения стала ситуация с COVID-19 в стране, а также принуждение врачей к сверхурочной работе.

На кадров видно — как только автомобиль премьера подъезжает к выстроившимся по обе стороны дороги врачам, они резко поворачиваются спиной к кортежу.

По данным бельгийского телеканала RTBF, «коридор позора» устроили не менее 120 сотрудников учреждения, в которое премьер приехала обсудить ситуацию с коронавирусом.

Профсоюз медиков отметил — персонал недоволен распоряжением, согласно которому сверхурочная работа стала обязательной. Также врачи недовольны финансовой поддержкой государства в условиях пандемии.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — цитируют слова одной из медсестер РИА Новости.

Она указала на то. что большинство больниц испытывают сейчас острую нехватку персонала, пишет ura.ru.

В Бельгии общее число зараженных составляет чуть больше 55 тыс. человек, при этом в больницах скончались почти 10 тыс. пациентов.