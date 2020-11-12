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Здоровье

ORF3d: в коронавирусе нашли скрытый «пандемический» ген

Международная группа учёных выявила у SARS-CoV-2 скрытый ген, который отвечает за пандемический масштаб распространения патогена.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Этот ген получил название ORF3d. Исследователи обнаружили, что ORF3d вызывает мощный ответ антител у зараженных, это значит, что он кодирует белок, вырабатываемый у инфицированного человека.

При этом ген не могут распознать иммунные Т-клетки, из-за чего коронавирус получил преимущества в распространении инфекции, передаёт Life.

Всего РНК SARS-CoV-2 насчитывает около 15 генов.

Найти скрытые гены сложно, так как нередко стоящие рядом нуклеотиды образуют комбинацию, характерную для таких сочетаний РНК. Ученые обратили внимание на ORF3d, так как он кодировал слишком длинную пептидную цепь, пишет News.ru.

Ранее исследователи Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН заявили о намерении проследить темпы эволюции коронавируса.

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