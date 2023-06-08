Организм говорит и показывает. Барнаульский терапевт дала советы, как не умереть в жару

В жаркую погоду люди спасаются как могут. Однако не все методы действительно «охлаждают», а некоторые не только не охладят, но и существенно навредят, вплоть до летального исхода. Как правильно защитить организм от перегрева, почему нельзя пить газировку и нырять в холодную реку, мы спросили у врача-терапевта барнаульской поликлиники №14 Маргариты Гуровой.

Как спастись дома

- Днем держите окна закрытыми, иначе в помещении будет еще больше жаркого воздуха. Особенно те, что выходят на солнечную сторону. Открывать окна можно только ночью, когда температура спадает до комфортной.

Кондиционеры – несомненное благо, они снижают риск смертности от сердечнососудистых заболеваний в жару. Однако обратите внимание, что не должно быть большого перепада температур. Устанавливайте температуру на +20…+22С с постепенным снижением до +18С.

При температуре свыше +35С обычные вентиляторы могут оказаться не только неэффективными, но и опасными. Человек думает, что ему прохладнее, однако на деле он все равно обдувается жарким воздухом. Может возникнуть обратный эффект: тело еще больше перегреется.

Дома периодически принимайте прохладный душ, используйте холодные компрессы или обертывания мокрыми холодными полотенцами, делайте прохладные ванночки для ног.

Жара СС0

Как спастись в городе и на природе

- Людям с хроническими заболеваниями лучше оставаться дома в такую жару. Если все же пришлось выйти, то старайтесь провести как больше времени в прохладных помещениях, заходите в магазины и кафе.

На природе лучше устроить себя тень, хотя бы ажурную. С 11:00 до 16:00 не нужно проводить никаких работ, связанных с физической нагрузкой. Работаем на даче только после 16:00, а лучше и вовсе после 18:00.

Многие оказавшись на природе у реки сразу бросаются в воду, будучи разогретыми. Резкое переохлаждение недопустимо, поскольку ведет к спазму сосудов, а это в свою очередь чревато остановкой сердца либо инсультом. Риск очень большой, причем даже для здоровых людей без сосудистых заболеваний.

Заходите в воду постепенно – по колени, по бедра, по талию и затем на здоровье вплавь.

Засуха, поле. Жара. CC0

Как одеться

- Обязателен головной убор и светлая хлопчатобумажная одежда с длинным рукавом. Покрой должен быть не облегающим, а свободным, так воздушная прослойка будет регулировать температуру тела.

Что выпить

- При такой жаре организм испаряет много жидкости. Ее необходимо восполнять. Лучше всего для этого подходят разбавленные натуральные соки и морсы, несладкий квас, а в идеале это чистая обычная питьевая вода. Объем – не меньше 2-3 литров в день.

Хуже всего пить сладкие газированные воды. Они не помогут. В них огромное количество сахара, который, перерабатываясь в организме, снова вызывает жажду. Организм, и так работающий на пределе возможностей, вынужден тратить огромное количество энергии на переработку этого продукта.

Людям с хроническими заболеваниями сердца и почек нужно быть осторожными с питьевым режимом. В жару им нужно просто увеличить объем на два-три стакана от той нормы, что рекомендовал врач.

Лето. Жара. Коктейль. СС0

Что съесть

- Слушайте свой организм. В критических климатических ситуациях он включает резервы и защищает сам себя и «подскажет», что и в каких количествах нужно есть.

Естественно, рекомендую в жару воздержаться от жирной, соленой, жареной, копченой пищи, поскольку на ее переработку организм тратит много энергии и сама по себе она вызывает жажду.

Отдайте предпочтение растительным продуктам: овощам, несладким фруктам, кашам. Не забывайте про белок, он чрезвычайно важен. Включите в рацион тушеные или отварные рыбу и морепродукты. Они не дают большой нагрузки на желудочно-кишечный тракт.

Пляж, жара. CC0

Как помочь при тепловом ударе

- Признаки теплового удара - головокружение вплоть до обморока, тошнота, тревога, сильная жажда, головная боль. Также можно почувствовать болезненные сокращения в мышцах ног и рук, в области живота. По возможности нужно перейти в прохладное место.

По жаре с признаками перегрева лучше не пытаться самостоятельно доехать до врача и вызвать скорую помощь. Пока она едет нужно выпить как можно больше воды, чтобы восполнить потерю жидкости. Кроме того, неплохо иметь в аптечке растворы для регидратации: раствор Рингера или регидрон.

Если легкие симптомы перегрева не проходят в течение часа, обязательно обращение к врачу. В первую очередь перегрев опасен проблемами с сердцем и сосудами головного мозга, так что не стоит с этим шутить.