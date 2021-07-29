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Здоровье

Ошибки при организации вакцинации привели к смерти около 10 тысяч граждан Болгарии

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к огромному количеству смертей, которые можно было бы предотвратить: из-за неправильных действий властей скончались около 10 тысяч человек, заявил глава Минздрава страны Стойчо Кацаров, передает Болгарское телеграфное агентство.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Ключевой ошибкой властей министр назвал то, что в программе вакцинации не было приоритета для граждан старшего возраста и людей с тяжелыми заболеваниями, у которых ковид может вызывать осложнения. Из-за этого во вторую волну страна понесла большие потери — около 80% умерших из-за коронавирусной инфекции были пожилыми людьми.

Другая ошибка болгарского правительства — выбор препарата. Кацаров указал на то, что проблемы в поставках препарата AstraZeneca привели к дополнительным затруднениям в вакцинации, пишет Lenta.ru.

По данным проекта института Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано 424 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа и более 18 тыс. летальных исходов, связанных с этой инфекцией.

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