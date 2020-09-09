От кашля до онкологии: что и как можно вылечить в санаториях Белокурихи

Санатории Белокурихи славятся во всем мире не только прекрасным географическим положением, но и действенными методами лечения. Но какой именно выбрать маршрут? Выбирать направление следует в зависимости от собственного состояния здоровья, а также предпочтений. Рассказываем, что и какими способами можно вылечить в санаториях Белокурихи.

Санаторий «Белокуриха»

В санатории «Белокуриха» гостям предлагают большое количество лечебных процедур. Например, минеральные ванны, целебные грязи, ингаляторий, массажи, физиотерапия, рефлексотерапия и многое другое.

Проводимая в здравнице бальнеотерапия включает в себя множество методик, которые были разработаны вместе с учеными НИИ Сибири по заболеваниям органов дыхания и пищеварения, почек, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем и опорно-двигательного аппарата.

Санаторий «Белокуриха» Евгения Родочинская

Санаторий «Катунь»

Специалисты санатория «Катунь» проводят лечение и реабилитацию заболеваний эндокринной, нервной и кровеносной систем, опорно-двигательного аппарата, кожи и гинекологических проблем.

Главная особенность здравницы — лечение больных с заболеваниями органов пищеварения. Гастроэнтерологическое отделение считается гордостью «Катуни».

Санаторий «Катунь». katun-san.ru.

Здесь также предоставляют своим гостям огромный выбор лечебных процедур, таких как лечебные грязи, минеральные ванны, различные виды массажа, физиотерапия, рефлексотерапия и другое.

Санаторий «Сибирь»

В санатории «Сибирь» специалисты предлагают многопрофильное лечение по самым различным направлениям. У ним относится лечение и комплексная реабилитация заболеваний опорно-двигательной, костно-мышечной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой систем. Также в здравницу могут обратиться люди со всеми формами нарушения сна.

Санаторий в Белокурихе. @belokurikha_sibir_san

Санаторий «Россия»

Санаторий «Россия» специализируется на заболеваниях эндокринной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной системы. Также в здравнице избавят от проблем, связанных с урологией, гинекологией и кожных заболеваний.

Санаторий «Россия». архив ЗАО «Санаторий «Россия»

Санаторий «Аврора»

В санатории «Аврора» проводят специальные лечебные программы по заболеваниям нервной, кровеносной и костно-мышечной систем, а также избавляют от мочеполовых заболеваний.

Главным лечебным фактором санатория являются естественные термальные водные источники с содержанием радона, температура которых составляет от 32 до 34 градуса.

Санаторий-курорт «Аврора» в Белокурихе. санаторий-курорт «Аврора»

Также отдых и посещение лечебных процедур в здравнице снимают последствия различных стрессов и накопившуюся усталость.

Санаторий «Алтай-West»

Специалисты «Алтай-West» предоставят своим гостям лечебные программы кровеносной, дыхательной, нервной и эндокринной систем. В здравнице помогают избавиться от проблем, связанных с гинекологией, урологией, кожей и опорно-двигательным аппаратом.

Санаторий «Алтайский замок»

Здравница занимается лечением опорно-двигательных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Одной из главных особенностей «Алтайского замка» считается то, что лечение проходит традиционными методами, а также различными нестандартными.

Санаторий «Белокуръ»

Санаторий «Белокуръ». Фото предоставлено рекламодателем.

«Белокуръ» проводит профильное лечение нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата и кожи.

Уникальные свойства природной воды Белокурихи используются при проведении всех водных процедур, что еще быстрее помогает гостям здравницы получить желаемый результат.

Санаторий «Жемчужина Белокурихи»

Специалисты санатория «Жемчужина Белокурихи» оказывают многопрофильное лечение, которое основано на природных факторах курорта. Здесь могут получить помощь люди с различными заболеваниями и проблемами.

Санаторий «Родник Алтая»

Профилактику и лечение кожных, гостроэнтерологических, урологический, гинекологических и профессиональных заболеваний, проблем сердечно-сосудистой и нервной системы, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата.

Празднуем день рождения санатория «Родник Алтая» архив санатория «Родник Алтая».

Санаторий «Центросоюз»

В санатории «Центросоюз» проводится реабилитационное лечение кровеносной, нервной, мочеполовой, эндокринной систем, гинекологии, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой сферы, органов пищеварения и кожи.

Санаторий «Эдем»

Специалисты белокурихинского «Эдема» проводят лечение нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Также кожные, гинекологические, костно-мышечные, желудочно-кишечные и ЛОР-заболевания.

Здравница предоставляет разнообразные медицинские услуги. Например, бальнеотерапия, аппликационное теплогрязелечение, спелеотерапия, лечебные массажи, рефлексотерапия, гирудотерапия, термотерапия и другие.