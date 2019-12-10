Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

От 34 лет и старше: ученые назвали три важных этапа старения

Ученые Стэнфордского университета США выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Nature Medicine.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Специалисты проанализировали около трех тысяч белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Оказалось, что нелинейные изменения в их структуре происходят волнообразно в зависимости от возраста испытуемых.

При этом основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа, по достижении человеком возраста в 34, 60 и 78 лет. В течение жизни изменяются 1379 из этих белков, а информация о 373 из них может определить возраст человека с высокой точностью.

Их преобразования говорят о старте, затухании или изменении различных процессов в организме. Причины скачков концентраций отдельных белков пока не известны.

В дальнейшем изучение этих вопросов поможет врачам эффективнее бороться с возрастными заболеваниями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость