От сердца почку оторву. Сколько стоит пересадка органов и какие «запчасти» меняют в Алтайском крае

В отделение пересадки органов Алтайской краевой клинической больницы регулярно звонят с вопросом: «А можно вам почку продать?». В ответ на это Евгений Григоров, главный трансплантолог региона, лишь посмеивается и кладет трубку. Доктор рассказал нам о черном рынке, посмертном донорстве и о том, как барнаульские печени и почки спасают людей по всей Сибири.

«Запаска» или аппарат

Несмотря на то, что «лишних» органов в человеке нет, жизненно важные далеко не все из них.

Органы , без которых не обойтись: Сердце

Легкие

Печень

Почки

Тонкая кишка

Именно эти внутренности современная медицина сейчас способна заменить на новые.

В нашем регионе освоили трансплантацию трех видов: сердца, печени и почки.

Факт Отделение пересадки органов в Алтайской краевой клинической больнице открылось 1 ноября 2012 года. В нем трудятся четыре хирурга, один терапевт и младший медперсонал.

Отделение пересадки органов алтайской ККБ. Евгений Григоров в центре. alt-hospital.ru.

Что касается почек, их функцию долго можно замещать с помощью гемодиализа. И все же «живая» часть организма в разы улучшает качество жизни, поэтому ее пересаживают чаще всего.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Мы никогда не заставляем пациента идти на операцию. Некоторых устраивает трижды в неделю на четыре часа приезжать на диализ. В случае отказа сердца или печени, ситуация сложнее. Так как их протезирование невозможно.

Факт 49 лет — средний возраст человека, ожидающего трансплантацию.

В Барнауле впервые провели операцию по трансплантации печени.

Эксперт рассказывает, что нередки случаи, когда люди сознательно отказываются от пересадки, руководствуясь принципом «Будь что будет». Некоторые и вовсе не знают, что существует такой вид медицинской помощи.

Те, кто решился на вмешательство и не имеет противопоказаний, оказываются в листе ожидания.

Однако это не всегда значит, что «новенький» пациент — последний в очереди.

Здоровье. Органы. Тело. unsplash.com

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Как-то раз ко мне на осмотр пришел мужчина с циррозом. Ситуация была тяжелая. Он решил, что хочет включиться в лист ожидания. Спрашивает: «А сколько там человек?» Просчитать время пытался. А я ему говорю: «Дело не в количестве людей, а в том, как скоро найдется подходящая печень».

Этот сложный иммунитет

Если бы можно было пересадить нуждающемуся, например, первое попавшееся сердце, мир трансплантологии стал бы проще, а люди — здоровее.

Но в реальности из-за иммунологических особенностей подбор органа — индивидуальный и сложный процесс.

Таким образом, ждать можно как несколько лет, так и несколько дней.

Здоровье. Органы. Тело. unsplash.com

«Был случай, когда женщина получила печень через шесть дней», — вспоминает врач. Но так везет не каждому.

Факт Сейчас в листе ожидания органов в Алтайском крае находятся 150 человек.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

В конце 2021 года умерла одна из моих пациенток. Молодая женщина, ей было чуть за 30. Она ждала почку почти десять лет. И, к сожалению, не дождалась. В такие моменты особенно тяжело понять, что помочь всем — невозможно.

Кроме того, если в анамнезе реципиента значится переливание крови, этот факт также осложняет поиск.

Врачи. Операция. CCO.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Раньше анемию лечили преимущественно регулярными переливаниями крови, а не лекарствами. Но загвоздка в том, что в донорском биоматериале находятся антигены, которые провоцируют выработку определенных антител. От того, насколько велик их процент, зависит сложность подбора замены.

Расчеты в такой ситуации нехитрые и неутешительные. Допустим, в организме человека 79% антител. Это значит, что больному не подойдут 79 из 100 потенциальных органов.

Откуда берется сердце

А теперь самое интересное — рассказ о том, как же находят «запчасти». Есть два варианта донорства. Первый — от живого реципиента, то есть родственника (причем, им не являются муж и жена).

Врач. Медицина. CC0

Второй — от человека, мозг которого погиб в результате тяжелой травмы или инсульта. Тогда жизнеспособность его внутренних органов поддерживают аппараты.

Факт В России работает презумпция согласия на посмертное донорство. По ней каждый человек после смерти может стать донором. Если при жизни не оформил письменный отказ.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Не нужно думать, что все так просто: умер — забираем. Сначала смерть мозга нужно констатировать. Это сложнейшая процедура, которая длится минимум шесть часов. Кроме того, нам нужны только здоровые органы, поэтому мы не можем взять их у человека, который умер от инфекции. Возраст — тоже важный фактор. Умерший должен быть не старше 65 лет.

В Барнауле впервые провели операцию по трансплантации печени. Олег Богданов

Сейчас в программе посмертного донорства участвует только краевая клиническая больница. Чтобы подготовить биоматериал к трансплантации, у медиков считанные часы.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

В нашем арсенале есть специальные препараты для консервации. Например, почку с их помощью можно сохранить на 48 часов, а сердце — всего на шесть. После оно уже никуда не годится.

Региональное отделение пересадки органов сотрудничает с коллегами по всей Сибири.

Органы. ССО.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Недавно к нам благополучно прилетели почки из Красноярска. Одна была пересажена через 15 часов после изъятия, а вторая — через 19 часов. Если орган наш, местный, то среднее время консервации составит 5−6 часов.

В свою очередь, барнаульские печени и почки путешествовали, например, в Новосибирск, Кемерово и Иркутск.

Отдать часть себя

Идеальными с точки зрения скорости эксперт называет пересадки от родственника. Тогда положить орган в банку нужно всего на 50 минут. Однако в этом виде операций есть другие риски.

Больница. Медицина. Pixabay.com

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края:

Такие вмешательства добавляют хирургу седых волос. Ответственность запредельная. Мы беспокоимся за донора чуть ли не больше, чем за реципиента. Проводим тщательное обследование, просим еще раз все обдумать. Ведь изъятие внутренности не прибавляет здоровья. Но все-таки после вмешательства оба пациента могут вести полноценную жизнь благодаря поддерживающей медикаментозной терапии.

Факт Сегодня в отделении пересадки от родственного донора проводят трансплантацию только почки. Но ее нельзя пересадить раз и навсегда. Орган от мертвого донора функционирует 10−11 лет, от живого — 12−15 лет.

Медицина. Хирургия. ССО.

Спикер уточняет, что лучше всего для пациента подходит почка от родственника первой линии. Как правило, родитель отдает один орган своему сыну или дочери.

Доноры в таком случае принимают решение без колебаний. Врачам достается не менее сложная задача — исключить все риски инвалидизации.

Поэтому иногда приходится отказывать героям-родственникам. С печенью в этом плане проще — она регенерирует.

Больница. Медицина. unsplash.com

Понять, что все прошло успешно можно по тому, как функционирует «запчасть». Она может заработать сразу или чуть позже.

В редких случаях происходит отторжение. Тогда проводится повторная операция, уже по изъятию. И пациент снова оказывается в листе ожидания или на гемодиализе.

Киношные стереотипы и реальные цены

В сериалах на криминальную тематику часто обыгрывается тема черного рынка. А герои угрожают друг другу острыми фразами вроде: «Да я тебя на органы сдам!»

В реальности же все вопросы, касающиеся пересадок, регламентируются статьей 47 «Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)» Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации».

Хирург. Врач. unsplash.com

Проще говоря, продать какую-нибудь часть себя и купить что-нибудь дорогое и роскошное, не получится. Так что, iPhone по цене почки (или наоборот) — это не более чем интернет-мем. Потому что все части человеческого организма бесценны.

А вот стоимость операций по их замене рассчитать можно. Например, трансплантация почки стоит около миллиона рублей. Печени — 3 млн рублей.

Что касается времени, чтобы «поставить на место» первую, хирургу требуется 2,5−4 часа, а вторую — около 12 часов.

Хирургия. Врач. unsplash.com

В отделении Алтайской краевой клинической больницы такие вмешательства проводятся бесплатно по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи.

Евгений Григоров,

главный трансплантолог Алтайского края: