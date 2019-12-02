Отдать концы: многие россияне не доживут до повышения пенсии

Многие россияне будут умирать, не достигнув пенсионного возраста и, тем более, не смогут дожить до 80 лет (с этого возраста власти обещают платить пожилым людям прибавку к пенсии), считают экономисты, проанализировавшие возможные последствия пенсионного реформы для страны.

«Средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет 77 лет. Для мужчин всё намного печальнее. Они в России в среднем живут 66 лет. Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти. Ведь в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками. Пожилые люди, попавшие под каток пенсионной реформы, будут испытывать постоянный стресс. Тот, кто в условиях пенсионной реформы дотянет до 80 лет, сможет считаться настоящими победителями», — написал в интернет-издании «Свободная пресса» директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

Смертность

Необходимость работать после 55 лет может привести к увеличению смертности российских женщин. Кроме того, россиянки из-за повышения пенсионного возраста в стране могут начать преждевременно стареть и чаще болеть.

Реформа

С 1 января в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). <В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.>

ТВ-инициатива

Недавно известная российская телеведущая Елена Малышева, работающая на «Первом канале», призвала подумать о новом повышении пенсионного возраста для женщин.