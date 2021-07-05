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Здоровье

Отец Лука посетил певицу МакSим в больнице и причастил ее

Директор российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова обратилась к россиянам в связи с состоянием госпитализированной артистки.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

По словам Соколовой, еще рано говорить о том, что певица пришла в сознание и у нее стабильное состояние. Она рассказала в своем Instagram-аккаунте, что отец Лука посетил поп-звезду, причастил ее и пособоровал.

Исполнительница на какое-то время отреагировала на происходящие и пришла «в какое-то осознание», добавила директор певицы.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, пишет Lenta.ru.

30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.

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