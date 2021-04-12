Изменится система помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Депутат предлагает разрешить врачам лечить детей «взрослыми» препаратами.

Оплачиваться препараты будут за счет средств системы ОМС. Имеются в виду такие лекарства, в инструкции к которым не указано, что их можно принимать детям, сообщает «Коммерсант».

Предлагается, чтобы клиники продолжали «вести» пациента и по достижении им совершеннолетия.

Препараты, о которых идет речь, — это лекарства, которые назначаются по не упомянутым в инструкции показаниям. Их использование обусловлено недоступностью альтернативной терапии, пишет News.ru.

На данный момент ни одна инструкция к препарату для лечения онкологии не содержит указания на возможность применения его детям с онкологическими заболеваниями.

Если документ будет принят, это значительно облегчит работу врачей, а пациентам дадут возможность доступа к жизненно необходимому лечению.