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Здоровье

Изменится система помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Вице-спикер Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об изменении системы онкогематологической помощи детям.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Депутат предлагает разрешить врачам лечить детей «взрослыми» препаратами.

Оплачиваться препараты будут за счет средств системы ОМС. Имеются в виду такие лекарства, в инструкции к которым не указано, что их можно принимать детям, сообщает «Коммерсант».

Предлагается, чтобы клиники продолжали «вести» пациента и по достижении им совершеннолетия.

Препараты, о которых идет речь, — это лекарства, которые назначаются по не упомянутым в инструкции показаниям. Их использование обусловлено недоступностью альтернативной терапии, пишет News.ru.

На данный момент ни одна инструкция к препарату для лечения онкологии не содержит указания на возможность применения его детям с онкологическими заболеваниями.

Если документ будет принят, это значительно облегчит работу врачей, а пациентам дадут возможность доступа к жизненно необходимому лечению.

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