Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Открытие: исследователи выявили новый симптом COVID-19

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Специалисты обследовали пациентов с острым панкреатитом, у которых был подтвержден коронавирус нового типа, и зарегистрировали у некоторых из них специфическую и необычную группу симптомов.

В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом, пишет bfm.ru. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.

Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость