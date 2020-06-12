Открытие: исследователи выявили новый симптом COVID-19

Специалисты обследовали пациентов с острым панкреатитом, у которых был подтвержден коронавирус нового типа, и зарегистрировали у некоторых из них специфическую и необычную группу симптомов.
В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом, пишет bfm.ru. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.