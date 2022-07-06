6 июля
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Здоровье

Отменили обязательную вакцинацию от ковида в сибирском регионе

Врио руководителя Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь своим постановлением отменил обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, сообщает «Интерфакс».

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

Опубликованный ведомством документ отменяет два постановления, которыми в октябре 2021 года ввели обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг, студентов.

1 июля Роспотребнадзор отменил обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, так как в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

Между тем появление в России новых штаммов коронавируса допустил Роспотребнадзор.

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