Отменили обязательную вакцинацию от ковида в сибирском регионе

Врио руководителя Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь своим постановлением отменил обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, сообщает «Интерфакс».

Опубликованный ведомством документ отменяет два постановления, которыми в октябре 2021 года ввели обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг, студентов.

1 июля Роспотребнадзор отменил обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, так как в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

Между тем появление в России новых штаммов коронавируса допустил Роспотребнадзор.