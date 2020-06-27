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Отрицательно. Спикер АКЗС Александр Романенко узнал результаты тестов на COVID-19

Спикер Алтайского краевого заксобрания Александр Романенко, который в настоящее время находится в самоизоляции, получил результаты тестов на коронавирус.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Председатель АКЗС А. Романенко, находящийся в данный момент на самоизоляции, дважды сдавал тесты на коронавирус. Результаты обоих тестов отрицательные. Также отрицательные результаты показали тесты всей семьи руководителя краевого парламента», — сообщили в пресс-аппарате регионального парламента.

Напомним, что ранее Александр Романенко принял решение работать дистанционно. До него аналогичный шаг сделал губернатор Виктор Томенко.

Дело в том, что в окружении главы региона несколько человек заразились коронавирусом. Поэтому в целях безопасности региональный руководитель принял решение работать из дома.

По состоянию на 27 июня в Алтайском крае общее количество инфицированных COVID-19 достигло 3753 человек, выписаны по выздоровлению 2695 человек.

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