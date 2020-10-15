Отстранить от работы могут непривитых учителей и врачей

Российские врачи и учителя, не привитые от кори и гриппа, могут быть отстранены от работы либо испытывать трудности при трудоустройстве.

Это может произойти при ухудшении эпидемиологической ситуации, в том числе по гриппу и кори, рассказали в Роспотребнадзоре.

У граждан есть право отказаться от профилактических прививок, но это может повлечь за собой определенные правовые последствия, пишет «Интерфакс».

Обязательная вакцинация предусмотрена для медиков и работников образовательных организаций. В эпидемическом сезоне 2020−2021 годов «руководителям организаций рекомендовано обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа», отметили в ведомстве.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников, пишет bfm.ru. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори.