Отцепились. Клещей в Алтайском крае стало меньше

На прошлой неделе от укусов клещей пострадали 647 человек. На этой — 491.

С жалобами на укусы клеща с начала сезона обратились 7686 человек, из них 2182 — дети до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2747 человек — жители Барнаула.

Сейчас в стационарах края лежат пять больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжелой формой заболевания.

И хотя активность клещей снижается, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают, что при выезде на природу рекомендуется носить защитную одежду, проводить регулярные осмотры, применять репелленты.

Ранее сообщалось, что Новосибирец умер от энцефалита после укуса клеща.