Новосибирец умер от энцефалита после укуса клеща

Сообщается, что пострадавший поздно обратился за помощью к медикам. В реанимации он пролежал двое суток, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
«Мужчина проживал в одном из дачных сообществ Бердска. Он был доставлен в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Ему сразу был поставлен диагноз „клещевой энцефалит“, но само обращение в больницу было достаточно поздним», — сообщил специалист по связям с общественностью ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович.
Уточняется, что мужчина не был привит.
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