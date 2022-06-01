Новосибирец умер от энцефалита после укуса клеща

В Новосибирской области зафиксировали первую смерть от клещевого энцефалита. После укуса насекомого скончался мужчина, пишет НГС.

Сообщается, что пострадавший поздно обратился за помощью к медикам. В реанимации он пролежал двое суток, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

«Мужчина проживал в одном из дачных сообществ Бердска. Он был доставлен в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Ему сразу был поставлен диагноз „клещевой энцефалит“, но само обращение в больницу было достаточно поздним», — сообщил специалист по связям с общественностью ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович.

Уточняется, что мужчина не был привит.

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