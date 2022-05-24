Алтайские ученые рассказали, ждать ли в этом году нашествия комаров

По ее словам, зима в этом году была малоснежной, паводок прошел в спокойном режиме, луга в пойме Оби не заливало — стоячие водоемы, которые так любят комары, не образовались

Поэтому в Барнауле численность этих насекомых не возрастет слишком сильно, пишет пресс-служба университета.

Однако, если июнь будет дождливым, снег в горах Алтая начнет активно таять, ситуация может кардинально поменяться.

«Жизненный цикл комара связан с водой. Это двукрылые насекомые с полным превращением, и большую часть своей жизни они проводят в теплой воде со слабым течением, а еще лучше им подходят лужи и заливные луга. Почему в горах практически нет комаров? Ночи там достаточно прохладные даже летом, и мелкие водоемы если и прогреваются за день, то быстро остывают. Мы же с вами живем на равнине, где у комаров есть возможность пройти весь жизненный цикл», — говорит Антоненко.