Алтайские ученые рассказали, ждать ли в этом году нашествия комаров

По ее словам, зима в этом году была малоснежной, паводок прошел в спокойном режиме, луга в пойме Оби не заливало — стоячие водоемы, которые так любят комары, не образовались
Поэтому в Барнауле численность этих насекомых не возрастет слишком сильно, пишет пресс-служба университета.
Однако, если июнь будет дождливым, снег в горах Алтая начнет активно таять, ситуация может кардинально поменяться.
«Жизненный цикл комара связан с водой. Это двукрылые насекомые с полным превращением, и большую часть своей жизни они проводят в теплой воде со слабым течением, а еще лучше им подходят лужи и заливные луга. Почему в горах практически нет комаров? Ночи там достаточно прохладные даже летом, и мелкие водоемы если и прогреваются за день, то быстро остывают. Мы же с вами живем на равнине, где у комаров есть возможность пройти весь жизненный цикл», — говорит Антоненко.
Также ученый напомнила, что кровью питается только самка. Живет она около месяца, успевая за это время 3−4 раза «пообедать».
Еще нельзя забывать, что комары являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому садоводам будет не лишним максимально сократить места, где могли бы размножаться насекомые — чаще менять воду в бассейнах, баках и так далее.
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