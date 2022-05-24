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Жизнь

Алтайские ученые рассказали, ждать ли в этом году нашествия комаров

В Барнауле в этом году не ожидается нашествие комаров. Об этом заявила доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологий АлтГУ, кандидат биологических наук Татьяны Антоненко.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

По ее словам, зима в этом году была малоснежной, паводок прошел в спокойном режиме, луга в пойме Оби не заливало — стоячие водоемы, которые так любят комары, не образовались

Поэтому в Барнауле численность этих насекомых не возрастет слишком сильно, пишет пресс-служба университета.

Однако, если июнь будет дождливым, снег в горах Алтая начнет активно таять, ситуация может кардинально поменяться.

«Жизненный цикл комара связан с водой. Это двукрылые насекомые с полным превращением, и большую часть своей жизни они проводят в теплой воде со слабым течением, а еще лучше им подходят лужи и заливные луга. Почему в горах практически нет комаров? Ночи там достаточно прохладные даже летом, и мелкие водоемы если и прогреваются за день, то быстро остывают. Мы же с вами живем на равнине, где у комаров есть возможность пройти весь жизненный цикл», — говорит Антоненко.

Также ученый напомнила, что кровью питается только самка. Живет она около месяца, успевая за это время 3−4 раза «пообедать».

Еще нельзя забывать, что комары являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому садоводам будет не лишним максимально сократить места, где могли бы размножаться насекомые — чаще менять воду в бассейнах, баках и так далее.

Ранее ученые АлтГУ рассказали, как защититься от клещей.

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