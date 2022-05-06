Ученые АлтГУ рассказали, как защититься от клещей

Доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала об особенностях клещей, которые помогут защититься от кровососов.

Больше всего в Алтайском крае распространен клещ таежный. Он встречается в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев, в окрестностях Барнаула.

Живет клещ около трех лет и питается всего три раза за всю жизнь: сначала еще личинкой у грызунов, после зимовки нимфой от ежей, бурундуков, белок и других более крупных животных, и только под конец жизни он охотится на хищников, копытных и человека.

«Есть еще один интересный факт, который получен мною на собственном опыте во время экскурсий со студентами. Если, например, по тропинке идут цепочкой несколько человек, то больше всего клещей на себе обнаружит тот, кто возглавляет строй. То есть они быстро реагируют и сразу цепляются за проходящего мимо», — поделилась Кудряшова.

Она также развеяла миф о том, что клещи падают с деревьев. Когда клещи охотятся, они сидят на травинках, торчащих вверх палочках и сухих ветках, выставив в стороны передние ноги. Вцепившись в человека, они перебираются повыше к участку с тонкой кожей.

Обнаружив на себе клеща, его нужно постараться удалить как можно скорее. Удаленного из кожи клеща можно сдать в лабораторию, где специалисты проверят его на содержание возбудителей инфекций.

Один клещ может быть переносчиком сразу нескольких заболеваний. Самые распространенные в Алтайском крае — сибирский клещевой тиф, боррелиоз и клещевой энцефалит.

Защититься от клещей во время отдыха на природе поможет закрытая одежда с плотными манжетами. Специалисты рекомендуют также использовать репелленты с содержанием ДЭТА не менее 30%, сообщает пресс-служба университета.

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