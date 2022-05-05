Энтомолог объяснил, какой аромат смертельно опасен для клещей

«Единственное эфирное масло, которое отпугивает клещей, — это масло так называемого эвкалипта лимонного. Оно действительно эффективно», — сообщил эксперт.

Хряпин подчеркнул, что этот аромат способен убить клеща. Если он проползет по коже или пропитанной ткани, то может погибнуть.

Из масла производят акарицидные и репеллентные средства против иксодовых клещей, также отметил специалист. Но приготовить их можно и самостоятельно. А вот использовать масло в чистом виде не следует.

Роман Хряпин,

биолог-энтомолог:

Раствор может быть на основе этилового спирта. Потому что от эфирного масла могут остаться жирные пятна на одежде. Плюс высокая концентрация масла. Если оно будет в чистом виде, способно вызвать значительное раздражение, покраснение кожи.

О клещах в России

В России примерно 60 видов клещей, и самые опасные из них — энцефалитные, уточнили ранее в МЧС. Они активизируются в средней полосе на проталинах. Происходит это в солнечные дни ранней весной.

Кстати, в Барнауле назвали самые опасные места скоплений клещей.