5 мая
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Здоровье

Энтомолог объяснил, какой аромат смертельно опасен для клещей

Масло эвкалипта лимонного может отпугивать клещей, рассказал «Москва 24» биолог-энтомолог Роман Хряпин.

Клещ.
Клещ.
СС0

«Единственное эфирное масло, которое отпугивает клещей, — это масло так называемого эвкалипта лимонного. Оно действительно эффективно», — сообщил эксперт.

Хряпин подчеркнул, что этот аромат способен убить клеща. Если он проползет по коже или пропитанной ткани, то может погибнуть.

Из масла производят акарицидные и репеллентные средства против иксодовых клещей, также отметил специалист. Но приготовить их можно и самостоятельно. А вот использовать масло в чистом виде не следует.

Роман Хряпин,
биолог-энтомолог:

Раствор может быть на основе этилового спирта. Потому что от эфирного масла могут остаться жирные пятна на одежде. Плюс высокая концентрация масла. Если оно будет в чистом виде, способно вызвать значительное раздражение, покраснение кожи.

О клещах в России

В России примерно 60 видов клещей, и самые опасные из них — энцефалитные, уточнили ранее в МЧС. Они активизируются в средней полосе на проталинах. Происходит это в солнечные дни ранней весной.

Кстати, в Барнауле назвали самые опасные места скоплений клещей.

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