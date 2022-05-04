4 мая
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Жизнь

В Барнауле назвали самые опасные места скоплений клещей

В Алтайском крае и Барнауле наблюдается интенсивный рост активности клещей, пик которой прогнозируется в мае, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
Фото Александра Ощепкова

С 3 апреля — начала сезона активности клещей — в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 709 человек, из них 249 детей до 14 лет.

Причем в 2021 году за этот же период клещи укусили 419 человек, из которых 183 ребенка.

«В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 195 человек (2021 — 90), в том числе 35 детей (2021 — 28). Из числа пострадавших от присасывания клещей в 26 случаях зарегистрировано заболевание сибирским клещевым тифом (2021−3), из них 6 детей до 14 лет (2021−0) и 1 случай заболевания клещевым боррелиозом у взрослого. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.

В Барнауле наиболее опасные территории: аллея на пр. Космонавтов, район лесополосы на ул. Солнечная Поляна, территория бывшего парка «Юбилейный», у нового моста в районе Речного вокзала, нагорная часть города, п. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье, с. Черницкое, п. Научный Городок.

От клещей в городе обработали 16 кладбищ из 19-ти, парк Центрального района, территорию санатория «Барнаульский», три базы отдыха. Парк «Изумрудный» готовится к обработке.

Ранее altapress.ru рассказал, что надо знать про клещей в Алтайском крае.

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