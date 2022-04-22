Сезон кровопийц. Что надо знать про клещей в Алтайском крае

Клещи в этом году уже покусали 75 человек. По оценкам специалистов, кровопийцы будут особенно злыми в этом году, их станет больше. Рассказываем, почему нужно быть особенно осторожными при выезде на природу, где живут клещи, как болеют клещевым энцефалитом и другими инфекциями и куда обращаться за помощью.

Много ли людей страдают от укусов клещей

С начала сезона активности клещей к 3 апреля, по данным регионального Роспотребнадзора, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 75 человек (в прошлом году на эту дату было 28 пострадавших) из 25-ти районов Алтайского края. Из них 33 ребенка в возрасте до 14 лет (в 2021 году — 14).

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 20 пострадавших от клещей человек (в 2021 году — 4), в том числе три ребенка. Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора Елены Черкашиной, в прошлом году сезон прошел с низким количеством пострадавших — 9814 человек. Причина в том, что у клеща существует цикличность развития и активности.

Обработка от клещей. Барнаул. Barnaul.org

«Прошлый год был низом активности, — говорит Елена Черкашина. — Сейчас, по прогнозам наших и федеральных энтомологов, начинается рост активности и численности клещей. Возможно, повысится заразность».

В прошлом году из общего числа пострадавших заболели 26 человек. При этом в половине случаев болезнь протекала в тяжелой форме. Смертельных случаев не зарегистрировали. Треть из обратившихся с присасыванием клещей — это дети до 14 лет.

От клещей страдают не только люди, но и животные. Правда, они не заболеют человеческими клещевыми инфекциями. Но, например, у собак бывает пироплазмоз, и животное может погибнуть от острой почечной недостаточности.

В Роспотребнадзоре начали готовиться к обработкам территорий края. В адрес администрации Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков выдали предписания о расчистке территорий, энтомологической экспертизе и, при обнаружении клещей, акарицидной обработке.

Обязательно будут обрабатывать территории всех загородных и пришкольных детских лагерей.

Обработка от клещей в Барнауле. barnaul.org

Когда клещи особенно активны

Пик активности кровососов прогнозируют на май-июнь. Но клещи могут атаковать вплоть до наступления осенних холодов.

Традиционно бывает два пика клещевых укусов. Первый — с апреля до середины июня. Второй — июль — сентябрь. В это время мы можем заразиться не только от укуса, но и, например, выпив молоко животного, которого уже покусал инфицированный клещ. Чаще это козье молоко. Опасный продукт можно отличить по розоватому оттенку.

Как и у комаров, у клещей наиболее опасны самки. Самцы заражены тоже, то они менее прожорливы и присасываются ненадолго, максимум на полтора часа. Самки могут сидеть в человеке и несколько часов подряд, пока не будут обнаружены. Они всегда передают инфекцию всему своему потомству.

Осторожно: злые клещи и собака! Михаил Хаустов

Где опасность быть укушенным выше

Все 68 территорий Алтайского края эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту. Опасность заражения в нашем регионе в разы выше, чем во многих других. Первых активных клещей обычно выявляют в марте-апреле в предгорных районах региона и южной лесостепи — в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.

Клещи любят солнце и свежий воздух, так что чаще живут на окраинах леса, у околков, возле лесных тропинок и дорог, где сохранилась прошлогодняя сухая растительность.

Опасные зоны по числу клещей есть и в Барнауле. Обычно насекомые любят аллеи, парки и заброшенные пустыри. В прошлые годы большое количество кровососов фиксировали на пр. Космонавтов, возле оптового рынка с аллеей из густых зарослей с сухостоем. В город их завозят охотники и рыбаки, водители-дальнобойщики и просто жители Барнаула, которые приехали с отдыха, не осмотревшись.

Территорию возле оптового рынка в последние годы обрабатывают. Также в числе опасных районов в Барнауле — аллея рядом с заводом «Кристалл», парки имени Ленина и «Юбилейный», нагорная часть города.

Опасным может быть желание нарвать на окраине дороги красивого сухостоя для домашнего букета. По словам Елены Черкашиной, клещи на нем «висят гроздьями», цепляясь задними лапами за траву, а передними — за всех, кто проходит мимо.

Лес. CC0

Какие еще болезни переносят клещи

В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей. Причем это заболевание распространено больше, чем клещевой энцефалит. Более 300 человек в прошлом году заболели сибирским клещевым тифом.

Не все клещи заразные. Это хорошая новость. Но ситуация осложняется тем, что один клещ может переносить несколько болезней сразу: например, бореллиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно. По последним данным, большинство клещей содержат такую микст-инфекцию.

В алтайских клещах выявляют также моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз. Летальность у них невысокая, но болезнь также может протекать тяжело с лихорадкой и головными болями. Поражаются различные органы: кожа, печень, центральная нервная система, костный мозг.

Больница. Медицина. unsplash.com

Как протекает клещевой энцефалит

Укус зараженного клеща не означает, что болезнь обязательно разовьется. Это зависит от многих факторов: от вирулентности инфекционного штамма (степени способности заражать организм), от времени присасывания (чем быстрее будет обнаружен и вытащен клещ, тем менее вероятность заражения), от иммунитета человека.

По словам невролога Диагностического центра Екатерины Нечунаевой, наиболее легкие формы болезни — стертая, лихорадочная и менингеальная. В таких случаях не повреждается вещество головного мозга, заболевший человек быстро восстановится, и остаточных явлений не будет.

В тяжелых формах инфекция поражает серое вещество головного мозга или спинной мозг. Развивается неврологическая симптоматика: нарушения речи, памяти, парезы — снижение силы мыщц, гиперкинезы — непроизвольные движения мыщц. Бывают эпилептические припадки. Иногда доходит до комы и вторичных инфекций.

Энцефалит может протекать двумя волнами — сначала человек заболевает легкой формой, затем выздоравливает, а потом снова болеет. Такой вариант наиболее легок. Однако бывает и молниеносная форма, когда укушенный клещом почти сразу впадает в кому.

Осторожно: клещи! altapress.ru

Вторичная бактериальная инфекция подсоединяется, когда поврежден блуждающий нерв, связывающий органы головы, шеи, грудной и брюшной области с центральной нервной системой. Возникает слабость диафрагмы и недостаточность вентиляции легких, что ведет к пневмонии. Именно от нее чаще всего и умирают пациенты с клещевым энцефалитом.

Также может быть нарушена свертываемость крови. Летальность клещевого энцефалита высока — в разные годы составляет до 25%.

Лечение некоторых форм вместе с реабилитацией может занимать около двух лет. Многие пациенты не могут полностью восстановиться всю оставшуюся жизнь.

Иногда энцефалит переходит из острых форм в хронические: эпилепсия, атрофия мыщц и непроизвольные движения (так называемый неврологический дефицит) остаются с человеком навсегда.

Отдых. Pixabay.com

Что делать , если собрался на природу

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку — в брюки. Манжеты рукавов и воротник должны плотно прилегать к телу. Обязательно нужно закрывать голову.

Дополнительно можно наносить на одежду различные репелленты, отпугивающие клещей. Такие средства значительно снижают риск присасывания.

Если от энцефалита существует вакцина, то предотвратить клещевой боррелиоз можно только механическим путем, то есть, соблюдая меры безопасности во время пребывания на природе. Для заболевания не характерны какие-либо специфические симптомы, однако его можно распознать по кольцевой эритеме (покраснении), возникшей вокруг места укуса.

Отдых на природе.

Когда ставить прививку

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что тем, кто сделал первую прививку осенью, желательно завершить вакцинацию как можно быстрее.

Кто не был привит, может пройти курс экстренной вакцинации — поставить две прививки с интервалом в месяц, затем однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся один раз в три года.

После введения вакцины необходимо воздержаться от выездов на природу в течение всего срока вакцинации и двух недель после.

Детям до 18 лет прививки ставят бесплатно за счет краевого бюджета, взрослым придется отдать 1200−2000 рублей за одну инъекцию. Некоторые люди из контингента с особым риском, например, сборщики папоротника, прививаются за счет работодателя.

Для профилактики клещевого энцефалита используют также противовирусный препарат йодантипирин. Но прежде, чем начать его принимать, стоит проконсультироваться с врачом.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Куда обращаться за помощью

При присасывании клеща нужно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью в травмпункты по месту жительства. Иммуноглобулин следует вводить в первые три дня с момента присасывания клеща.

По словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, ориентировочно будет приобретено 5000 мл иммуноглобулина и закуплено 105 тыс. доз вакцины. Сейчас в крае имеется переходящий остаток 7000 мл иммуноглобулина.

Стоимость исследования клеща на наличие антигена (вирусной частицы) клещевого энцефалита составляет 600 рублей. Результаты — в течение одного рабочего дня.

Если не удалось сохранить клеща живым, возможно, провести исследование его фрагментов на возбудителя клещевого боррелиоза методом ПЦР. Стоимость также составляет 600 рублей. Результаты — в срок не более трех рабочих дней.

Также можно исследовать клеща на комплекс возбудителей клещевых инфекций (клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз). Стоимость — 1500 рублей. Результаты — в течение не более трех рабочих дней.

Клещей принимают в Центре гигиены и эпидемиологии в Барнауле, на ул. Привокзальной, 47 с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:45 до 13:30. В пятницу — с 8:00 до 10:00. тел. 50−68−27.

Полный список травмпунктов и центров введения иммуноглобулина можно найти здесь.