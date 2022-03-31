31 марта
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Жизнь

На Алтае в женщину впился первый в сезоне клещ

В Республике Алтай 28 марта зарегистрировали первый в сезоне случай присасывания клеща к человеку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Жителей и туристов просят быть внимательными.

Осторожно! Клещи!
Осторожно! Клещи!
Анна Зайкова

Пострадала 45-летняя жительница Усть-Канского района.

У нее на этот случай была страховка, поэтому при обращении в районную больницу ей удалили переносчика и бесплатно ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита, а также назначили профилактический прием антибиотиков для профилактики других инфекций, возбудителями которых может оказаться клещ.

«Уважаемые жители и гости Республики Алтай, будьте осторожны — клещи уже появляются в тех местах, где сошел снег. Используйте средства защиты от клещей. При обнаружении на себе клеща следует как можно быстрее снять его с себя, тем самым Вы уменьшите риск заражения клещевыми инфекциями!» — напоминают специалисты.

В Алтайском крае клещевой сезон пока не начался. Традиционно первые присасывания регистрируют в третьей декаде марта, но это зависит от погодных условий. Подробнее altapress.ru писал ранее.

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