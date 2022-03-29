Роспотребнадзор: в Алтайском крае ожидают большую активность клещей уже через несколько дней

Эпидсезон клещевых инфекций в Алтайском крае пока не начался. Традиционно первые присасывания регистрируют в третьей декаде марта, но это зависит от погодных условий, а весна в этом году затяжная. Об этом рассказала Елена Черкашина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора.

В прошлом году, по словам эксперта, сезон прошел с небольшим количеством пострадавших — 9814 человек. Это объясняется тем, что у клещей есть цикличность развития и активности. В этом году по прогнозам алтайских и федеральных энтомолгов, активность клещей вырастет, как численность.

«Из почти 10 тыс. укушенных заболели лишь 26 человек. Но, что характерно, было много тяжелых форм — 58%, — говорит Елена Черкашина. — Смертельных случаев зарегистрировано не было. Треть из обратившихся с присасыванием клещей — дети до 14 лет».

Специалисты Роспотребнадзора ждут первых пострадавших от присасывания клещей уже через несколько дней, когда проталины станут больше, а люди массово станут выезжать на природу. Наиболее часто, кроме энцефалита, в Алтайском крае регистрируют сибирский клещевой тиф и боррелиоз.

Клещи для исследования. архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Елена Черкашина предупредила, что от клещей страдают и животные, хотя и не болеют человеческими клещевыми инфекциями. Например, у собак может развиться пироплазмоз, и животное погибнет от острой почечной недостаточности.

Клещей регистрируют не только в полях и лесах, но и в пределах городских территорий. В Барнауле есть несколько очагов — например, пр. Космонавтов возле оптового рынка с аллеей из густых зарослей с сухостоем. В город этих членистоногих завозят охотники и рыбаки, водители-дальнобойщики и просто жители Барнаула, которые приехали с отдыха, не осмотревшись.

Клещи любят солнце и свежий воздух, так что чаще живут на окраинах леса, у околков, возле лесных тропинок и дорог, где сохранилась прошлогодняя сухая растительность.

Тяжесть заболевания зависит от того, насколько клещ был вирусофорным — заразным. Если вовремя проходить вакцинацию, то можно снизить тяжесть болезни, напомнила Елена Черкашина.