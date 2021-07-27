27 июля
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Сибирские ученые нашли у белорусских летучих мышей опасные для человека инфекции

Ученые из Томского госуниверситета (ТГУ) в составе международной группы обнаружили семь новых видов клещей у летучих мышей, обитающих в Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

В Белоруссии обитает почти 20 видов летучих мышей, но информации об изучении их внешних паразитов не было с 1960-х годов.

«Биологи особенно акцентируют внимание на обнаружении аргасового клеща Carios vespertilionis. Эта находка вызывает беспокойство ученых, поскольку с ним ассоциировано много опасных возбудителей — например, риккетсии, эрлихии, боррелии. Кроме того, он нападает на человека», — рассказала сотрудница Биологического института ТГУ Мария Орлова.

Также среди впервые обнаруженных клещей оказались: Spinturnix plecotina — паразит редкой группы видов летучих мышей-ушанов, Macronyssus corethroproctus — паразит краснокнижной прудовой ночницы и Macronyssus kolenatii — паразит, специфичный для различных видов нетопырей.

«Именно паразиты являются переносчиками большого количества возбудителей опасных заболеваний. В некоторых случаях патоген, полученный паразитами от животного, может быть передан человеку. Поэтому постоянный мониторинг рукокрылых важен не только для получения новых фундаментальных научных данных, но и для разработки превентивных мер по защите населения», — отметила Орлова.

Ранее сообщали, что летучие мыши готовы подкинуть человечеству еще один смертельный вирус.

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