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Здоровье

Летучие мыши готовы подкинуть человечеству еще один смертельный вирус

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о смертельной опасности найденного в Индии вируса Нипах (NiV).

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

Специалист отметил, что вспышки заболевания происходили на протяжении последних 20 лет, а летальность Нипах (NiV) достигала даже 100%. По словам Альтштейна, вирус может вызвать воспаление мозга.

Ранее сообщалось, что ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах (NiV).

Вирус, который в природе выявляется у летучих мышей, может вызвать у человека тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания, пишет Lenta.ru.

Людям он передается через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40−75%.

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