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Здоровье

Ozon получил разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

Российский интернет-магазин Ozon получил разрешение на онлайн-торговлю лекарствами, сообщает РИА Новости.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

К торговой площадке подключились уже около 10 аптек.

Сейчас в ассортименте площадки около 2 тыс. наименований безрецептурных препаратов.

Вице-президент по правовым вопросам Ozon и взаимодействию с органами государственной власти Артем Афанасьев отметил, что «в условиях пандемии и самоизоляции доставка лекарств является важнейшей социальной услугой, поскольку позволяет людям оставаться дома».

Ozon также будет добиваться разрешения торговать препаратами, которые отпускают по рецепту, пишет polit.ru.

Онлайн-продажу будут контролировать Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

1 апреля Госдума разрешила продавать рецептурные лекарства онлайн, но временно — только до конца года.

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