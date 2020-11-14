Ozon получил разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

К торговой площадке подключились уже около 10 аптек.

Сейчас в ассортименте площадки около 2 тыс. наименований безрецептурных препаратов.

Вице-президент по правовым вопросам Ozon и взаимодействию с органами государственной власти Артем Афанасьев отметил, что «в условиях пандемии и самоизоляции доставка лекарств является важнейшей социальной услугой, поскольку позволяет людям оставаться дома».

Ozon также будет добиваться разрешения торговать препаратами, которые отпускают по рецепту, пишет polit.ru.

Онлайн-продажу будут контролировать Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

1 апреля Госдума разрешила продавать рецептурные лекарства онлайн, но временно — только до конца года.