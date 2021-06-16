Пандемический взрыв: в больнице Коммунарки больных на ИВЛ больше, чем в другие времена

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас в этом учреждении находится максимальное за все время пандемии количество пациентов на ИВЛ, сообщает «Интерфакс».

По словам Проценко, в госпитале сейчас 1 441 пациентов с подтвержденным ковидом.

Из них 407 человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врач полагает — новому всплеску коронавирусной инфекции способствовал ряд допущенных россиянами нарушений эпидемиологических мероприятий.

«Мы действительно расслабились: „фееричное“ отношение к маскам, социальная дистанция, — все то, что делалось целый год. Все это, по совокупности, дало вот этот взрыв, назовем это „третья волна“», — сказал Проценко.

Прирост

Со 2 июня по всей России увеличился ежедневный прирост заболевших коронавирусом, пишет polit.ru. За этот период показатель увеличился с 8,8 тыс. в сутки до 14,7 тыс.

Бонусы

Последние два месяца власти регионов начали стимулировать прививочную кампанию против коронавируса. В апреле пенсионерам Магаданской области пообещали перечислить по 1 тыс. рублей после полной вакцинации от ковида.

В Екатеринбурге и Омске жителям решили выдавать билеты в цирк за прививку от COVID-19. Под акцию попали те жители, которые ставили прививку в пунктах при цирках, пишет polit.ru.

Пожилым жителям Белгорода пообещали выдать бесплатные талоны на проезд в общественном транспорте за прививку от коронавируса. Акция начала действовать 7 июня.

В Курской области пожилым жителям, которые пройдут вакцинацию против коронавируса, перечислят единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Деньги получат жители, которые постоянно живут в регионе и поставят первый компонент вакцины до 30 ноября 2021 года. Выплату получат и те, кто уже сделал прививку.