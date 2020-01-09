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Здоровье

Пациентам кемеровской реанимации пообещали компенсировать покупку закончившихся лекарств

В отделении реанимации одной из больниц Кемерово закончились медицинские препараты и расходные материалы, пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на местного жителя Олега Степанова.

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

Степанов рассказал, что для лечения пожилого родственника врачи выдали список из 14 наименований лекарств и материалов, которые необходимо приобрести.

«Операцию невозможно провести в связи с праздниками, и в связи с праздниками же закончились лекарства», — передал Степанов слова врача.

Мужчину возмутило, что в список входит самое простое и необходимое. По его словам, в больнице нет пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов и не только.

Степанов обошел все аптеки, расположенные вблизи больницы, и приобрел все, кроме одного препарата. Он отметил, что в аптеках говорили, что до него уже несколько человек приходили за этими препаратами.

Аптека.
Аптека.
Анна Зайкова, altapress.ru.

О нехватке лекарств мужчина опубликовал пост в соцсетях. После этого ему позвонил пресс-секретарь больницы и попросил убрать заметку на время разбирательства.

Также Степанов рассказал, что позже с ним связался главврач больницы.

«У нас давно такого не было, поэтому не меньше вашего хочу решить этот вопрос. Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный», — написал главврач.

По словам Степанова, ему обещали компенсировать расходы на лекарства, а также обеспечить качественное лечение больного родственника.

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