Пациентам кемеровской реанимации пообещали компенсировать покупку закончившихся лекарств

В отделении реанимации одной из больниц Кемерово закончились медицинские препараты и расходные материалы, пишет « Сибирь.Реалии » со ссылкой на местного жителя Олега Степанова.

Степанов рассказал, что для лечения пожилого родственника врачи выдали список из 14 наименований лекарств и материалов, которые необходимо приобрести.

«Операцию невозможно провести в связи с праздниками, и в связи с праздниками же закончились лекарства», — передал Степанов слова врача.

Мужчину возмутило, что в список входит самое простое и необходимое. По его словам, в больнице нет пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов и не только.

Степанов обошел все аптеки, расположенные вблизи больницы, и приобрел все, кроме одного препарата. Он отметил, что в аптеках говорили, что до него уже несколько человек приходили за этими препаратами.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

О нехватке лекарств мужчина опубликовал пост в соцсетях. После этого ему позвонил пресс-секретарь больницы и попросил убрать заметку на время разбирательства.

Также Степанов рассказал, что позже с ним связался главврач больницы.

«У нас давно такого не было, поэтому не меньше вашего хочу решить этот вопрос. Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный», — написал главврач.

По словам Степанова, ему обещали компенсировать расходы на лекарства, а также обеспечить качественное лечение больного родственника.