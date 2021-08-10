10 августа
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Здоровье

Пациенты клиники Мясникова пожаловались на тараканов в больнице «кремлевского доктора»

Пациенты жалуются на антисанитарию в больнице № 71, которую возглавляет врач и известный телеведущий Александр Мясников.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

В палатах много тараканов: иногда пациенты просыпаются из-за того, что насекомые по ним ползают, сообщил телеканал «360» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Кроме того, персонал медучреждения якобы не носит маски, а у пациентов при госпитализации не берут мазки для ПЦР-теста.

Мясников сообщил, что минувшей ночью в ГКБ приехал линейный контроль.

«Проверили всех без исключения больных на наличие ПЦР-тестов и санитарное состояние. Проверка длилась много часов в присутствии администрации. Лишь у одного пациента ПЦР тест был взят с опозданием на сутки. Это реанимационный больной, доставленный без сознания», — написал доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Главврач признал проблему с тараканами в больнице, пояснив, что «здания 70-х годов, проблема старая и всеобщая».

По его словам, «начинается большая стойка нового корпуса, и на данный момент сносились старые пристройки». Мясников отметил, что в больницу регулярно вызывают службы дезинфекции, пишет «Росбалт».

Что касается ношения масок врачами, то Мясников заявил, что их носят все поголовно, несмотря на то, что 80% медсотрудников вакцинированы и 100% с антителами. При этом он добавил, что случаются ситуации, когда «кто-то из персонала вышел в отделение без маски, например, забыл одеть после приема пищи».

&quot;Кремлевский доктор&quot; Мясников.
«Кремлевский доктор» Мясников.
Скриншот видео «Россия 1»

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета прошлого года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

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