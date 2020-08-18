Пациенты Новоалтайского ковидного госпиталя жалуются, что вынуждены лечить себя сами

Состояние людей, которые попали на лечение в Новоалтайский ковидный госпиталь, ухудшается, а врачи не торопятся лечить больных. Об этом редакции altapress.ru сообщили несколько пациентов. Они утверждают, что вынуждены напоминать врачам о процедурах и самостоятельно с высокой температурой ходить за таблетками.

Таблетки в руках

«Случилось так, что я попала в ковидный госпиталь в Новоалтайске с двусторонней пневмонией. Анализ на ковид взяли, пока не знаю, что там. Но вот лечение пневмонии меня просто поражает. Я хочу жить!» — написала пациентка Галина в соцсетях.

По словам женщины, врачи в палате появляются редко и забывают приносить таблетки.

«Врачей не видно совсем, зашел утром кто-то, не представился (они же все одинаковые), — пишет пациентка. — Пожаловалась на стойкую температуру, посоветовал пить больше жидкости. И ушёл…».

Также пациентка жалуется, что таблетки приносят просто в горстях, без емкостей, при этом руки не обрабатывают.

«Забыли принести антибиотик, спрашиваю: „Мне уже не надо?“ Ответ: В обед дадут». Прошел обед. Забыли. К вечеру иду сама напоминаю, что вы думаете — забыли!" - возмущается Галина.

Врач. Лаборатория. открытые источники в интернете

Сами ползают

В ковидном госпитале Новоалтайска содержатся пациенты, заболевшие с бессимптомным течением, с легкой формой, а также в состоянии средней тяжести.

«Врачи просто бросают пациентов, — рассказала сестра одной из пациенток Новоалтайского госпиталя Светлана. — Несколько часов в палату просто никто не заходит. У Ани несколько дней держалась температура +40. Об этом она рассказывала медперсоналу сама, сползая с кровати и идя на пост и днем, и ночью. Бывало, что забыли заносить таблетки и ставить уколы. Однажды поставили капельницу, после которой температура спала, но потом вернулась и не сбивалась никакими жаропонижающими. Анна попросила снова поставить ей капельницу с этим чудодейственным препаратом, но медсестра сказала, что „таких пакетиков“ осталось только два и их берегут на крайний случай».

Анну госпитализировали с легкой пневмонией, которая за считанные дни превратилась в тяжелую. По словам Светланы, сначала сестра звонила с жалобами ей, а потом они всей семьей пытались дозвониться до врачей, чтобы получить хоть какую-то информацию и попросить следить за пациенткой, у которой к тому времени уже начались судороги.

Врач , медицина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Пустые койки

Переводить пациентку в главный ковидный госпиталь — барнаульскую горбольницу № 5 — врачи не спешили, отвечая, что «оснований нет». Сделали это только когда родственники едва ли не угрозами добились повторной компьютерной томографии, которая показала запущенную пневмонию с серьезной дыхательной недостаточностью.

«Сестру просто довели до такого состояния из-за недостаточного контроля со стороны персонала больницы, из-за некомпетентности», — считает Светлана.

Сейчас Анна лежит в 5-ой больнице в Барнауле, ей есть с чем сравнить: медперсонал заходит в палаты каждый час, контролируя все параметры пациента.

«Не понимаю, почему нас не переводили, сестра говорит, что там много свободных коек», — рассказывает Светлана.