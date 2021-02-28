13 пациентов с коронавирусом умерли за прошедшие сутки в Алтайском крае

В Барнауле за сутки заболели 35 человек, в Рубцовске — 12, в Бийске — 11. Восемь случаев инфицирования зарегистрировали в Поспелихинском районе, пять — в Кулундинском районе.
По четыре заболевших новой коронавирусной инфекцией выявили в Камне-на-Оби, Благовещенском, Краснощековском, Рубцовском и Солтонском районах, по три заболевших — в Новоалтайске, Славгороде, Залесовском, Крутихинском, Мамонтовском, Павловском и Чарышском районах.
По два случая заболевания зарегистрировали в Алейске, Егорьевском, Зональном, Ключевском, Новичихинском, Ребрихинском, Тальменском районах.
По одному заболевшему добавилось в Алтайском, Баевском, Бийском, Романовском, Топчихинском, Тюменцевском, Хабарском, Шелаболихинском районах.
По данным оперативного штаба на 28 февраля, лечение в ковидных госпиталях проходит 1469 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В этих медучреждениях также находится на лечении 480 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 365 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 96 пациентов.
В медучреждениях развернуто 2586 коек. К кислороду подключена 1821 койка, 324 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 637.