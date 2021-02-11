Пациентов в краевой детской стоматологической поликлинике будут лечить в «спящем» режиме

Детская стоматологическая поликлиника переживает первый капитальный ремонт со дня основания в 1982 году. Здесь полностью заменили коммуникации, облагородили фасад и установили новое современное оборудование. Здесь организуют малую операционную, чтобы детям до трех лет лечить зубы под наркозом, рассказала главный врач Наталья Шапрова.

Впервые капитально

Капремонт начался в августе 2020 года и должен быть завершен к началу лета. Сейчас здесь уже заменили водопровод, канализацию, отопление, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и Интернет, отремонтировали часть кабинетов, а также сделали аварийный выход из подвального помещения, где располагается кафедра детской стоматологии АГМУ.

На эти цели из краевого бюджета выделено около 26,7 млн. рублей.

На отремонтированных площадях разместится операционная для оказания помощи детям до трех лет и детям с ограниченными возможностями здоровья под наркозом. Это единственное место в крае, где можно будет получить такую специализированную и бесплатную помощь.

Планируется также открыть филиал краевой детской стоматологической поликлиники в Новоалтайске, также с малой операционной. Учреждение будет располагаться на базе городской больницы им. Литвиненко на ул. Ударника, 12/6 в отдельно стоящем здании старой аптеки.

Проектно-сметная документация готова. Краевой бюджет выделил 65 млн рублей на обустройство поликлиники. Новая поликлиника будет рассчитана также на 100−120 пациентов в день, как и в Барнауле.

Зачем детям зубы

Наталья Шапрова констатирует, что дети намного чаще и раньше стали испытывать проблемы с зубами, именно для этого потребовалась операционная. Врачи диагностируют кариес у детей уже в двухлетнем возрасте.

Это связано с тем, что пища стала более рафинированной, малыши чаще едят сладкое, что плохо сказывается на всей ротовой полости.

«У нас есть пациенты, у которых к трем годам почти все зубы поражены кариесом», — рассказывает главврач.

Врачи подчеркивают, что молочные зубы, которые рано или поздно выпадут, тоже нуждаются в лечении. Иначе ребенок рискует заработать аномалию — челюсть может сместиться или неправильно вырасти.

Рано удаленные зубы заменяют специальными пластинками, которые дети с удовольствием носят. Тем более что зубные техники краевой поликлиники иногда делают протезы с сюрпризом — специально вкладывают милые наклейки.

Краевая детская стоматологическая поликлиника. Анна Зайкова.

Мультики и рентген

Сегодня поликлиника принимает 100−120 маленьких пациентов в день. Не все они могут посидеть даже пять минут неподвижно с открытым ртом.

Все стоматологические установки оборудуют мониторами, на которых врач может посмотреть рентген-снимки, а пациент во время процедур — любимые мультики. Наталья Шапрова говорит, что со временем в поликлинике сформируют видеобазу по заявкам малышей.

По словам главного врача раньше пациентов заворачивали в пеленки, а родители или родственники пытались держать выкручивающегося малыша.

Краевая детская стоматологическая поликлиника. Анна Зайкова.

«Пациенты у нас маленькие, но сильные, — говорит Наталья Шапрова. — Их не так просто сдерживать. Мы вообще против таких приемов, это недопустимо. Они формируют еще больший страх и стресс у ребенка. Эта стоматологическая фобия может потом преследовать человека всю оставшуюся жизнь».

Поэтому в краевой стоматологической действуют только уговорами, а за хорошее поведение дают небольшие игрушки.

Для наркоза детям до трех лет в поликлинике будут использовать препарат «Севоран», который считается наиболее эффективным и в том де время щадящим.