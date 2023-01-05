5 января
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Здоровье

Педиатр назвала самое частое осложнение после орви и гриппа у детей

Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова рассказала изданию E1, как отличить грипп от орви и у какого специалиста лечить осложнение.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Симптомы орви и гриппа у детей в этом сезоне не отличаются от предыдущих. Среди них насморк, заложенность носа, боль и першение в горле. Иногда головная боль.

Что касается главного отличия этих заболеваний, грипп наступает внезапно. Поднимается высокая температура, а также наблюдается сильная интоксикация, боли в мышцах и ломота в теле.

Кроме того, у детей, заболевших гриппом, сильно выражен отек слизистых.

А главным осложнением после болезни доктор называет воспаление среднего уха у маленьких пациентов. Чаще всего проявляется у детей дошкольного возраста. Но паниковать не стоит. С воспалением среднего уха, успокаивает спикер, во многих случаях может справиться педиатр. Помощь лора требуется далеко не всегда.

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