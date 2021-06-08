Пенсионерам старше 65 лет заплатят по три тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса

В Курской области проживает свыше 197 тысяч человек, попадающих под эту категорию.
«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», — говорится в сообщении.
Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Средства станут начислять на счет, куда поступает пенсия. Если возникнет необходимость, сведения о картах будут запрашиваться индивидуально.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек.
По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек. Это примерно половина от общего населения Курской области.