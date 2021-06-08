8 июня 17°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Пенсионерам старше 65 лет заплатят по три тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса

Власти Курской области приняли решение о материальном поощрении лиц старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Пенсионерам выплатят по три тысячи рублей, сообщает сайт регионального правительства.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

В Курской области проживает свыше 197 тысяч человек, попадающих под эту категорию.

«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», — говорится в сообщении.

Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Средства станут начислять на счет, куда поступает пенсия. Если возникнет необходимость, сведения о картах будут запрашиваться индивидуально.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек.

По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек. Это примерно половина от общего населения Курской области.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость