Пенсионеры и декретницы. Алтайский минздрав озвучил планы по возвращению врачей в профессию

Власти Алтайского края пытаются всеми способами решить серьезную проблему нехватки врачей и другого медицинского персонала. Минздрав планирует, в частности, вернуть в профессию пенсионеров и организовать досрочный выход на работу декретниц.

В распоряжении редакции есть документ, подписанный министром здравоохранения Дмитрием Поповым, адресованный руководителям медорганизаций, в котором он озвучивает планы по кадровому вопросу.

1. Проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров , жителей ближнего зарубежья и других регионов.

Для пенсионеров минздрав планирует «создавать приемлемые условия работы» — по желанию работника переводить на менее напряженный труд, давать возможность работать на неполную ставку и прочее. А также за счет краевого бюджета направлять работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста на переподготовку и повышение квалификации.

2. Проработать вопрос возврата медработников , ранее уволившихся и работавших на территории края в медорганизациях иной подведомственной принадлежности и форм собственности.

Минздрав считает специалистов, ушедших в частные клиники, серьезным резервом. Этим людям необходимо дать понять, что есть возможность перейти обратно на условиях, которые они сами предъявят.

Ищут чиновники и другие компромиссные решения, чтобы часть врачей из коммерческих клиник вернулась в государственные. Еще лучше будет упредить такой переход: тщательно рассматривать каждое заявление об увольнении, находить условия, при которых работник согласился бы остаться.

Кардиоцентр. Врачи Сергей Башлычев

3. Оказывать содействие досрочному выходу на работу женщин , находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Для этой категории также существуют программы по обучению. У работодателя, сообщает минздрав, есть возможность через центры занятости населения проучить специалистов, чтобы они могли приступить к работе.

Для мам также нужно организовать работу на неполный рабочий день. Чтобы решить вопрос с устройством ребенка, с муниципалитетами заключаются соглашения об обязательном предоставлении мест в детских садах.

4. Организовать работу психологов в коллективах для решения профвыгорания и мотивации к труду.

Профессиональное выгорание — одна из основных причин ухода врачей из профессии. В минздраве считают, что работа психологов улучшит эту ситуацию. Специалисты также могли бы адаптировать молодые кадры к работе в реальных условиях.

Отчет о том, что сделано для погашения кадрового дефицита, руководители медорганизаций должны предоставить в минздрав до 1 декабря.

Врачи. Операция. СС0

Ранее министр Дмитрий Попов говорил, что в течение 2019 года размер заработной платы медработников планируется увеличить на 10%.

Сейчас в системе государственного здравоохранения края работают 8 тыс. врачей и 22 тыс. средних работников. Укомплектованность медсестрами составляет 89%, врачей — 83% от нормы. Какие-то специальности укомплектованы на 100%, по другим — не хватает больше половины.

Коэффициент совместительства у медсестер составляет 1,4. Он показывает в среднем, на скольких ставках трудится один работник. У врачей в крае этот показатель еще выше и составляет 1,7.