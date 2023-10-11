Пенсионеры поели грибов на даче и попали в реанимацию

В Нижегородской области пенсионеры решили поесть грибов на даче, однако попали в реанимацию с галлюцинациями. Информацию передает Ni Mash .

Трое пенсионеров решили культурно отдохнуть и немного выпили. Потом они решили открыть банку маринованных груздей, которые один из мужчин собрал на охоте.

Сначала все было нормально, однако очнулась компания в реанимации.

Галлюцинации продолжались еще какое-то время: пенсионеры не узнавала близких, бредили и вели себя странно.

Родственники одной из женщин признались, что она увлекается настойками из трав, березовых почек и прочего.

На данный момент пенсионеров перевели на домашнее лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края несколько лет получала пособия за несуществующих у нее детей.