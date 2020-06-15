Переболевшие коронавирусной инфекцией пожаловались на общее осложнение

Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, пожаловались на сохранившийся после болезни озноб, заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — цитирует Павлову Lenta.ru.

Вирус способен поражать клетки ткани ЦНС, считает Павлова. Она подчеркнула — пока ученые не знают, временное это или постоянное нарушение.

И посоветовала пациентам, страдающим указанным симптомом, пить теплый чай или теплую вожу с черной смородиной или малиной. Это поможет переболевшим COVID согреться, пишет ura.ru. Она призвала россиян не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усугубит состояние интоксикации, развивающее из-за коронавируса, и замедлит восстановление.

Между тем группа ученых предупредила о новом типе диабета из-за коронавируса. Клинические наблюдения, которыми занимались исследователи, выявили связь между COVID-19 и диабетом. Статистика также указывает на то, что 20−30% умерших от коронавируса были диабетиками.