Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Переболевшие коронавирусной инфекцией пожаловались на общее осложнение

Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, пожаловались на сохранившийся после болезни озноб, заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — цитирует Павлову Lenta.ru.

Вирус способен поражать клетки ткани ЦНС, считает Павлова. Она подчеркнула — пока ученые не знают, временное это или постоянное нарушение.

И посоветовала пациентам, страдающим указанным симптомом, пить теплый чай или теплую вожу с черной смородиной или малиной. Это поможет переболевшим COVID согреться, пишет ura.ru. Она призвала россиян не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усугубит состояние интоксикации, развивающее из-за коронавируса, и замедлит восстановление.

Между тем группа ученых предупредила о новом типе диабета из-за коронавируса. Клинические наблюдения, которыми занимались исследователи, выявили связь между COVID-19 и диабетом. Статистика также указывает на то, что 20−30% умерших от коронавируса были диабетиками.

«С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19. С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями наблюдались у зараженных коронавирусом», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы ученых, опубликованные в американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость