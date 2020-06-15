Переболевшие коронавирусной инфекцией пожаловались на общее осложнение

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — цитирует Павлову Lenta.ru.
Вирус способен поражать клетки ткани ЦНС, считает Павлова. Она подчеркнула — пока ученые не знают, временное это или постоянное нарушение.
И посоветовала пациентам, страдающим указанным симптомом, пить теплый чай или теплую вожу с черной смородиной или малиной. Это поможет переболевшим COVID согреться, пишет ura.ru. Она призвала россиян не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усугубит состояние интоксикации, развивающее из-за коронавируса, и замедлит восстановление.
Между тем группа ученых предупредила о новом типе диабета из-за коронавируса. Клинические наблюдения, которыми занимались исследователи, выявили связь между COVID-19 и диабетом. Статистика также указывает на то, что 20−30% умерших от коронавируса были диабетиками.
«С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19. С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями наблюдались у зараженных коронавирусом», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы ученых, опубликованные в американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.