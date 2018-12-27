Перед Новым годом аллерголог рассказал, чем опасны мандарины

Дарья Фомина,
кандидат медицинских наук:
Что касается приятных спутников наступающих праздников — икра, мандарины и шоколад относятся к группе продуктов, которые могут быть истинными аллергенами. Они вызывают аллергический ответ у чувствительных пациентов, являясь причинами пищевой аллергии — съел всего лишь дольку мандарина, аллергическая реакция проявила себя зудом и высыпаниями.
По словам аллерголога, у людей, не страдающих аллергией, реакция на эти продукты будет зависеть от количества съеденного. Выраженность и время проявления первых признаков такой псевдоаллергии зависят от количества: чем больше съел, тем сильнее реакция.
Дарья Фомина,
кандидат медицинских наук:
Очевидное решение проблемы в этом случае: не стоит злоупотреблять мандаринами, красной икрой и шоколадом, знайте меру во всем.
Врач рекомендует в случае появления симптомов можно принять антигистаминный препарат, а затем при первой возможности лучше отправиться на прием к врачу аллергологу-иммунологу, поскольку аллергическая реакция может быть затяжной или двухфазной и через некоторое время дать о себе знать еще более яркими симптомами.
Она подчеркнула, что приступ анафилаксии требует незамедлительного вызова скорой помощи.
Дарья Фомина,
кандидат медицинских наук:
Но если совладать с желаниями в атмосфере безудержного веселья все же не удалось, будьте внимательны к тревожным сигналам своего организма. Наиболее тяжелая системная реакция — анафилаксия — требует экстренной помощи, здесь помогут только квалифицированные действия бригады «скорой помощи.