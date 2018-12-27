Перед Новым годом аллерголог рассказал, чем опасны мандарины

Людям не стоит передать на Новый год красную икру, шоколад и мандарины, заявила в интервью агентству «Москва» врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Фомина. Доктор сказала, что эти продукты могут вызвать аллергические реакции.

Дарья Фомина,

кандидат медицинских наук:

Что касается приятных спутников наступающих праздников — икра, мандарины и шоколад относятся к группе продуктов, которые могут быть истинными аллергенами. Они вызывают аллергический ответ у чувствительных пациентов, являясь причинами пищевой аллергии — съел всего лишь дольку мандарина, аллергическая реакция проявила себя зудом и высыпаниями.

По словам аллерголога, у людей, не страдающих аллергией, реакция на эти продукты будет зависеть от количества съеденного. Выраженность и время проявления первых признаков такой псевдоаллергии зависят от количества: чем больше съел, тем сильнее реакция.

Дарья Фомина,

кандидат медицинских наук:

Очевидное решение проблемы в этом случае: не стоит злоупотреблять мандаринами, красной икрой и шоколадом, знайте меру во всем.

Врач рекомендует в случае появления симптомов можно принять антигистаминный препарат, а затем при первой возможности лучше отправиться на прием к врачу аллергологу-иммунологу, поскольку аллергическая реакция может быть затяжной или двухфазной и через некоторое время дать о себе знать еще более яркими симптомами.

Она подчеркнула, что приступ анафилаксии требует незамедлительного вызова скорой помощи.

Дарья Фомина,

кандидат медицинских наук: