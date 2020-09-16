Перед прививкой от гриппа Боярский потерял сознание

Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.



Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW