Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Перед прививкой от гриппа Боярский потерял сознание

Российский актер Михаил Боярский потерял на несколько секунд сознание перед вакцинацией от гриппа, сообщает «КП».

Михаил Боярский.
Михаил Боярский.
открытые источники

70-летний Д’Артаньян проходил этап обязательного медосмотра перед уколом.

Видимо, врач при осмотре слишком сильно надавил на лимфоузлы актера — у Боярского резко поднялось давление и поэтому он упал в обморок.

«Про обморок он даже не помнит <…> Он уже после этого ездил по делам, все нормально. Мы сделали прививки после этого», — цитирует РБК жену Боярского Ларису Луппиан.

Сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку, пишет РИА Новости.

На прививку в городскую поликлинику пришли многие деятели культуры — сам Боярский, Юрий Гальцев, Андриан Фадеев, Игорь Корнелюк и Дмитрий Носков, пишет polit.ru.

Акция проходила в сопровождении журналистов и была направлена на популяризацию вакцинации.

Ранее Боярский опубликовал фото Ксении Собчак в детстве — с застолья. Неудивительно, что в домашних фото актера есть снимки Собчак — семьи жили в одном парадном в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде). Об этом рассказывали не раз и сама Ксения, и Боярский.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость