Перед прививкой от гриппа Боярский потерял сознание

70-летний Д’Артаньян проходил этап обязательного медосмотра перед уколом.
Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.— @kpru (@kpru) September 15, 2020
Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW
Видимо, врач при осмотре слишком сильно надавил на лимфоузлы актера — у Боярского резко поднялось давление и поэтому он упал в обморок.
«Про обморок он даже не помнит <…> Он уже после этого ездил по делам, все нормально. Мы сделали прививки после этого», — цитирует РБК жену Боярского Ларису Луппиан.
Сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку, пишет РИА Новости.
На прививку в городскую поликлинику пришли многие деятели культуры — сам Боярский, Юрий Гальцев, Андриан Фадеев, Игорь Корнелюк и Дмитрий Носков, пишет polit.ru.
Акция проходила в сопровождении журналистов и была направлена на популяризацию вакцинации.
Ранее Боярский опубликовал фото Ксении Собчак в детстве — с застолья. Неудивительно, что в домашних фото актера есть снимки Собчак — семьи жили в одном парадном в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде). Об этом рассказывали не раз и сама Ксения, и Боярский.