Перекосило и воспалилось. Барнаульский терапевт рассказала, к чему приводят голые щиколотки весной и почему еще рано снимать шапки

Весной количество респираторных вирусных инфекций увеличивается в разы. К чихающим и кашляющим в поликлиниках присоединяются люди с обострениями хронических болезней. А еще в это время есть риск простудить голову и спину, заработать цистит и остеохондроз. О том, что весной особенно стоит поберечь здоровье, говорим с терапевтом диагностического центра Евгенией Ларионовой.

Шапки и штаны

— Почему с оттепелью становится больше заболевших?

— Вероятность ОРВИ действительно повышается, потому что оттепель (0…+4° С) и сырость для вирусов — это довольно комфортная среда, в которой они отлично живут.

Кроме того, у людей появляется некая эйфория. Все устали от зимы, когда приходилось беречься от холода, поэтому с первым теплом мы чаще выходим на улицу, активно едим на свежем воздухе, забывая помыть руки, чаще встречаемся с друзьями.

Мы теряем бдительность в отношении холода и пренебрегаем мерами защиты. И, конечно, не вовремя начинаем раздеваться, носить более легкие вещи и переохлаждаемся.

Весной у нас значительно больше пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей — хронических и острых, таких как риниты, гаймориты, тонзиллиты, фарингиты и пр. Циститов становится больше, потому что кто-то рано снимает шапки, а кто-то, простите, штаны.

Мужчина , шапка , зима. Открытые источники в Интернете ( СС0)

— Почему важно пока не снимать шапку?

— Вообще, в головном уборе можно ходить круглогодично, просто выбирать по погоде. Меховую шапку мы меняем на более легкую, но совсем снимать ее нельзя. Люди, которые сейчас ходят с открытой головой, с большой долей вероятности наши будущие пациенты.

Даже от быстрой пробежки без шапки к вечеру першит горло или появляется насморк. Особенно если есть хроническая инфекция. Это же может спровоцировать обострения у людей с неврологическими проблемами. От спазма сосудов может усилиться головная боль или остеохондроз — когда «перекосило» или «вступило».

— Как нужно одеваться весной?

— По погоде. Можно утром, когда прохладно, надеть теплую кофту под куртку, а в обед ее снять и идти просто в куртке. Раздеваться совсем еще очень рано. Каким бы ярким и теплым ни казалось солнце, еще лежит снег и холодно. У нас к тому же достаточно ветреный регион.

Факт Респираторные инфекции передаются по воздуху с капельками слизи и слюны. Чихнув один раз, мы разбрызгиваем на расстояние до 10 метров почти 85 миллионов вирусных частиц.

Красивая спина

— Молодые люди особенно любят раздеваться ранней весной. К чему это может привести?

— Да, девушки ходят в коротких куртках, оголяя спину, и смотреть на это больно. Остеохондроз, возможно, их и не настигнет, зато запросто можно получить пиелонефрит — воспаление почек, цистит — воспаление мочевого пузыря или сальпингоофорит — воспаление яичников и маточных труб. Особенно если не просто пробежаться от машины до подъезда, а пройти с работы до остановки и там постоять на ветру.

— Это все инфекционные заболевания. Как они связаны с холодом?

— У нас есть условно здоровый организм и ряд факторов, которые его ослабляют: нормально не позавтракали, из-за чего-то расстроились на работе, а по пути домой еще и замерзли. Сработал комплекс обстоятельств, и мы неожиданно получаем, например, цистит, которого никогда в жизни не было.

Наш организм сам по себе не стерилен. Больше 80% инфекций мочевыводящих путей вызывает, вы не поверите, кишечная палочка. Острые инфекции часто появляются не из-за внешнего инфекционного источника, а от микробов, которые уже живут в нас.

Грипп , ОРВИ.

— Как бороться с весенними обострениями?

— Существует такое понятие, как ответственное самолечение. Если заболевание хроническое, у человека уже есть лекарства, он знает, например, что, если заболело горло, нужно его пополоскать, попить что-то теплое. Через три дня все прошло — прекрасно. Но если появились какие-то необычные симптомы — повышение температуры, боли, слабость, недомогание, — то сразу к врачу.

Не надо ждать несколько недель «когда пройдет», иначе есть все шансы, что заболевание перейдет в хроническую стадию.

— Как понять , что воспалились почки , а не в спину вступило?

— Если не дай бог воспалились почки, то чаще всего страдает общее самочувствие: появляются слабость, потливость, температура, учащенное или болезненное мочеиспускание. Но может быть и латентная, малосимптомная инфекция. В любом случае стоит пойти к врачу.

Болезнь , ОРВИ. CC0

Пара запасных ног

— Поговорим о тех , кто рано «снимает штаны». Почему врачи рекомендуют держать ноги в тепле?

— Восточные медики с давних времен считают, что на подошвах ног есть активные точки, которые отвечают за разные внутренние органы и системы, то есть ноги — это некая проекция всего тела.

Действительно, на стопах много нервных окончаний — около 70 тыс. И если мы застудим ноги, то неизвестно, куда «прилетят» последствия, в каком органе отзовутся.

Другая проблема — суставы, о которых в молодом возрасте никто и не думает, если не было никаких травм. Длительные переохлаждения ведут к повреждению хрящевой ткани.

От холода возникают спазмы сосудов, от которых «питается» хрящ, в нем появляются микротрещинки. Когда вам 15−18 лет, это незаметно, нет никаких симптомов, ничего не беспокоит. Но в таком случае болезненные изменения в суставах проявятся гораздо раньше — не в 60−70 лет, а уже в 40. А пары запасных ног у вас в шкафу точно нет.

Есть комфортная для организма температура, она может разниться у людей, но ее стоит поддерживать, чтобы организм нормально функционировал. Я не говорю о людях, которые круглый год ходят полуголыми. Это специально закаленные ребята, и подражать им без подготовки не следует.

Длительное переохлаждение неподготовленного организма не имеет никакого отношения к закаливанию и вредно. Организму не должно быть ни излишне холодно, ни излишне жарко.

Терапевт Евгения Ларионова. Диагностический центр.

— Некоторые места в городе весной можно только переплыть. Спасает резиновая обувь , но многие считают ее вредной. Что вы скажете?

— Я ношу резиновые сапоги. Это прекрасное изобретение и суперобувь: ноги остаются сухими, а значит, ты не простужаешься. Но, определенно, это обувь не для длительных прогулок. Дойти до работы — и переобуться.

Огромный минус резиновой обуви в том, что ноги не дышат, появляется парниковый эффект, и поэтому пот. Мокрые ноги опять же ведут к простудам. Кроме того, конечно, резиновые сапоги не сохраняют тепло, поэтому нельзя носить их на тонкие носки, обязательно стоит надевать теплые.

Факт Остеохондроз позвоночника чаще всего возникает в возрасте 30−35 лет. Им страдают около 40% населения планеты до 35−40 лет и почти 90% в пожилом возрасте.

Подростки бегут Анна Зайкова , altapress.ru

Не потейте

— А если мы чересчур бережемся и до последнего не хотим снимать шубы. Чем опасно перегревание?

— Во-первых, если человек все время потеет, это может привести к неприятным высыпаниям на теле и раздражениям. Во-вторых, перегревание снижает артериальное давление, вплоть до головокружения и обморока.

Если вспотеть и выйти на сквозняк, то вероятность заболеть многократно возрастает: естественная терморегуляция нарушается, и переохлаждение идет намного быстрее, чем когда человек «сухой».

— Какие непростудные заболевания рискуют получить люди весной?

— Это обострения почти всех хронических заболеваний, будь то психические расстройства, болезни желудочно-кишечного тракта или неврологической сферы. Организм не сразу адаптируется к перепадам атмосферного давления и температурному режиму, когда сегодня -30, а завтра 0.

Увеличение светового дня тоже вносит дискомфорт: выходишь с работы — еще светло, а совсем недавно было темно, и это немного дезориентирует. Такая перестройка сбивает ритм.