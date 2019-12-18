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19 декабря
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Здоровье

Перенесшим инсульт и инфаркт будут бесплатно выдавать лекарства

Больные, перенесшие инфаркты и инсульты, острые сосудистые нарушения и операции на сердце, будут получать бесплатные лекарства с 2020 года, пишет РБК со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

В сентябре Минздрав начал подготовку проекта, согласно которому с 2020 года пациенты смогут бесплатно или с большой скидкой получать жизненно необходимые медикаменты. Сейчас правом на бесплатные лекарства обладают лишь инвалиды, дети до трех лет и люди, болеющие определенными заболеваниями (например, диабетом).

Скворцова рассказала о пилотном эксперименте в Омске, где лекарствами обеспечили перенесших дорогостоящие операции на сердце и сосудах.

Также в Кирове в рамках эксперимента гипертоникам в профилактических целях выдавали необходимые препараты. В обоих случаях, по словам министра, удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным аналитической компании AlphaRM, сейчас бесплатные лекарства получают около 19% россиян, а также пациенты больниц. В 2018 году объем этого рынка составил 364 млрд рублей.

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