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Здоровье

Переносчиком кори в Иркутске мог быть водитель автобуса

В Иркутске водитель одного из автобусов маршрута № 80 находится в больнице с подозрением на корь, пишет Babr24.

Автобус в Бельмесево.
Автобус в Бельмесево.
Barnaul22

Предполагается, что мужчина мог заразить пассажиров автобуса. Также он часто посещал ТРЦ «Юбилейный» рядом со своим домом.

Сотрудники Роспотребнадзора планируют обследовать всех, с кем мужчина близко общался в последние дни.

В ведомстве подчеркнули, что вспышка кори населению не грозит, потому что в регионе работает система своевременной вакцинации.

«Высокая температура (до 40,5°C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов, а также общая интоксикация. При подозрении на заболевание нужно немедленно обращаться к врачу», — на всякий случай напомнили в ведомстве симптомы кори.

Напомним, каждый год в мире от кори погибает около 100 тыс. человек, подавляющее большинство из которых — дети.

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