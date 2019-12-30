Переносчиком кори в Иркутске мог быть водитель автобуса

Предполагается, что мужчина мог заразить пассажиров автобуса. Также он часто посещал ТРЦ «Юбилейный» рядом со своим домом.
Сотрудники Роспотребнадзора планируют обследовать всех, с кем мужчина близко общался в последние дни.
В ведомстве подчеркнули, что вспышка кори населению не грозит, потому что в регионе работает система своевременной вакцинации.
«Высокая температура (до 40,5°C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов, а также общая интоксикация. При подозрении на заболевание нужно немедленно обращаться к врачу», — на всякий случай напомнили в ведомстве симптомы кори.
Напомним, каждый год в мире от кори погибает около 100 тыс. человек, подавляющее большинство из которых — дети.