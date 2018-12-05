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Здоровье
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Перинатальный центр «ДАР» в Барнауле временно не будет принимать пациенток

В Барнауле перинатальный центр «ДАР» закрывается на плановую санитарную обработку, сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Беременная женщина, мама.
Беременная женщина, мама.
Михаил Хаустов

Прием беременных и рожениц в «ДАРе» прекратят с 8 часов 10 декабря. Выписка пациентов продолжится до 15 декабря.

До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29). Это же учреждение возьмет на себя госпитализацию с целью оказания медицинской помощи беременным и роженицам высокой группы риска, — отмечают в краевом Минздраве.

Санитарную обработку акушерских, педиатрических и реанимационных отделений проведут с 16 по 31 декабря. Консультативно-диагностическое отделение, центр принатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.

Прием беременных и рожениц в акушерские отделения возобновят в 8 утра 1 января.

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