Перинатальный центр «ДАР» в Барнауле временно не будет принимать пациенток

Прием беременных и рожениц в «ДАРе» прекратят с 8 часов 10 декабря. Выписка пациентов продолжится до 15 декабря.

До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29). Это же учреждение возьмет на себя госпитализацию с целью оказания медицинской помощи беременным и роженицам высокой группы риска, — отмечают в краевом Минздраве.