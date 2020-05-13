Перспектива: россияне будут чаще пить и устраивать мордобои после самоизоляции

Однако люди станут больше времени уделять своему здоровью и безопасности, предупредил заслуженный врач РФ, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев. Институт занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в сфере пилотируемой космонавтики.
По словам эксперта, во время экспериментов проводилось исследование психики участников. После года самоизоляции они начинали серьезнее относиться к здоровью и безопасности, повышалась ценность жизни.
«Но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», — заявил он в интервью РИА Новости.
Такие тенденции наблюдались даже у хорошо подготовленных людей, рассказал специалист.
Поэтому в случае с обычными гражданами после снятия ограничений нужно готовиться к волне алкоголизации, считает Бубеев, пишет ura.ru. По его прогнозу, может возникнуть интернет-зависимость у людей, которые провели карантин за компьютерными играми, а также рост уличного хулиганства.