Перспектива: россияне будут чаще пить и устраивать мордобои после самоизоляции

После окончания режима самоизоляции люди могут чаще страдать алкоголизмом и интернет-зависимостью, а конфликтных ситуаций может стать больше.

Однако люди станут больше времени уделять своему здоровью и безопасности, предупредил заслуженный врач РФ, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев. Институт занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в сфере пилотируемой космонавтики.

По словам эксперта, во время экспериментов проводилось исследование психики участников. После года самоизоляции они начинали серьезнее относиться к здоровью и безопасности, повышалась ценность жизни.

«Но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», — заявил он в интервью РИА Новости.

Такие тенденции наблюдались даже у хорошо подготовленных людей, рассказал специалист.

Поэтому в случае с обычными гражданами после снятия ограничений нужно готовиться к волне алкоголизации, считает Бубеев, пишет ura.ru. По его прогнозу, может возникнуть интернет-зависимость у людей, которые провели карантин за компьютерными играми, а также рост уличного хулиганства.