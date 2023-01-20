Первая 14-я. Почему в Барнауле важно построить огромную поликлинику и сколько будут зарабатывать врачи

Готовность нового здания городской поликлиники № 14 на ул. Лазурной, 46 оценивают в 70%, оно должно быть запущено уже в этом году. Недавно стройку проинспектировал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Возведение этого почти стратегического объекта, на самом деле, планировали еще с 1994 года. Стройку, которая началась ускоренными темпами, пришлось останавливать из-за ковида, а подорожавшие стройматериалы усложнили проект. Рассказываем, почему для города так важна именно эта поликлиника.

«Рисков не должно быть»

Сейчас в здании ведется внутренняя отделка. Во всех помещениях положили плитку, строители окрашивают стены и потолки, в некоторых кабинетах уже установили раковины и внутренние двери.

Проект поликлиники разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Главный инженер «Селфа» Александр Жокин рассказал, что на территории объекта на 90% установили бордюры и поребрики и на 50% заасфальтированы тротуары.

Специалисты сообщили, что в поликлинике в настоящее время установлено необходимое тяжелое медицинское оборудование. На него из краевого бюджета было специально выделено 150 млн рублей. Смонтированы компьютерный томограф, флюрограф, два рентгенаппарата и два маммографа.

Дмитрий Попов распорядился продолжать закупочные процедуры медицинского оборудования параллельно со строительными работами, чтобы объект был запущен вовремя.

Министр не раз говорил, что поликлиника — один из самых значимых объектов для здравоохранения. Все работы с учетом установки медтехники должны быть закончены не позднее 26 апреля 2023 года.

За время стройки поликлиника серьезно подорожала, так что согласовывать новые сметы пришлось в федеральным центром. Теперь объект обойдется в 1,7 млрд рублей.

Сегодня на стройке работают 45 человек и пять единиц техники. Процент строительной готовности — свыше 70%. «Рисков по этому объекту не должно быть», — заявил Дмитрий Попов в декабре 2022 года в интервью altapress.ru.

Объект начали возводить по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение». Он сразу стал уникальным. Это первая в Барнауле типовая поликлиника.

Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК.

Факт Строительство поликлиники № 14 началось в январе 2020 года, в феврале строители вырыли огромный котлован. Чтобы ускорить темпы, в марте работы перевели на круглосуточный режим в две смены. Но уже в апреле из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции стройку полностью остановили на шесть дней.

Все в одном месте

Общая площадь здания превышает 15 тысяч кв. м. Поликлиника рассчитана на прием 900 человек в день и будет работать в две смены. Это решит проблему существующей загруженности. Всех специалистов разместят в одном здании. Здесь принципиально изменятся подходы к оказанию медицинской помощи.

Главный принцип строящейся поликлиники заключается в том, чтобы жители получали все услуги в одном месте, а не направлялись в другие медучреждения. В новой поликлинике будет полноценная диагностическая база — появится почти все то, что есть в Диагностическом центре.

В поликлинике будет травмпункт, дневной стационар, женская консультация, а также терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики.

В здании разместятся кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.

Кроме того, в поликлинике появятся сразу три травматолога. Добавят и хирургов — их будет четыре вместо двух.

При проектировании поликлиники планировали разделение потоков пациентов. Помимо санитарных правил учли и логистику: пациенту проще и быстрее будет сдавать все анализы на первом этаже. Для удобства здесь размесят регистратуру, рентгенологическое отделение и процедурные кабинеты.

Здесь же будет и отделение неотложной помощи: чтобы пациенты с острыми респираторными заболеваниями не ходили по всей поликлинике, им окажут помощь сразу. Отдельным входом обеспечат инфекционное отделение.

Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК.

Детская поликлиника в этом районе располагается на ул. Взлетной и соответствует нормативам. Однако большие площади в ней ввиду нехватки помещений заняты под прием взрослого населения.

Благодаря тому, что административный персонал и женская консультация переедут в возводимое здание, третий этаж на ул. Взлетной освободится. На его площадях разместятся педиатры и узкие специалисты. Тогда детская поликлиника также сможет принять большее количество пациентов, примерно 700 посещений в день.

Мужское здоровье и «малая» хирургия

В новом здании хотят открыть отделение амбулаторной хирургии, чтобы делать небольшие операции с выпиской пациента день в день.

Другое новшество — исключительно для мужчин. В поликлинике планируют создать Центр мужского здоровья. Это будет первое подобное отделение в крае, работающее в первичном звене здравоохранения.

Для этого в учреждении рассчитывают набрать штат урологов-андрологов. Прийти на прием к ним смогут мужчины от 18 лет. Центр мужского здоровья оснастят современным диагностическим оборудованием, которое позволит проводить различного рода обследования на месте.

Новая поликлиника рассчитана на 42 терапевтических участка. К ней прикрепят жителей участка, ограниченного улицами Малахова, Попова, Павловским трактом, Власихинской и Южным Власихинским проездом.

Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК.

Через годы , через расстоянья

Современной мощной поликлиники в Индустриальном районе не было с того момента, как началась его активная застройка.

Первое обоснование строительства датировано еще 1994 годом. Но все это время ситуация не могла сдвинуться с мертвой точки. Формирование задания для нового корпуса поликлиники в качестве первого поручения получал с тех пор каждый новый главврач.

Строительство откладывалось по разным причинам. Одна из них — выбор земельного участка. Район рос слишком быстро и выделенные площади постоянно не соответствовали требуемой мощности медучреждения.

Сегодня численность прикрепленного к поликлинике населения составляет более 114 тыс. человек (83 тыс. — взрослое отделение, 31 тыс. — детское). Количество пациентов растет ежегодно и быстрыми темпами. К примеру, на 1 января 2022 года эта цифра была на уровне 109 тыс. человек.

Последнее два года темп прироста составил 13,48%. А за последние 10 лет численность обслуживаемого населения выросла более чем в два раза (на 1 января 2013 года было прикреплено лишь 50 тыс. жителей).

В поликлинике № 14 Барнаула. instagram.com/denisov_gp14

Сейчас поликлиника ютится в шести разных нетиповых, приспособленных помещениях. Ни одно из них специально не оборудовано. Помещения трудно постоянно приводить в соответствие с меняющимися санитарными нормами и требованиями доступной среды.

Кроме того, все корпуса расположены в разных микрорайонах Индустриального района. Разбросанность такая, что пациентам приходится совершать настоящие путешествия, чтобы получить полноценную медицинскую помощь. Например, человек с травмой вынужден хромать по несколько кварталов до рентгена, если его принимает хирург или травматолог.

Между тем, согласно нормативам, медучреждения должны находиться в шаговой доступности. Это не значит, что до них можно добраться пешком. 30 минут на транспорте и не больше — таково должно быть расстояние.

Факт Последний раз поликлинику в Барнауле строили 39 лет назад. В 1984 году в столице края ввели в эксплуатацию поликлинику № 11, больше ничего подобного не было.

Дмитрий Денисов , главный врач 14-й поликлиники. Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

Ждем врача

Главный врач Дмитрий Денисов сейчас, помимо прочего, занят подбором кадров для новой поликлиники, развивая сотрудничество с АГМУ и медицинским колледжем.

Основная масса врачей переедет из существующей поликлиники в новую, но потребуются и дополнительные специалисты. В минздраве говорят, что создадут комфортные условия, и надеются, что кадровых проблем удастся избежать.

«Переехать на новое место с современным оборудованием можно, но если не будет медиков, но все нововведения бессмысленны, — рассказывал Дмитрий Денисов в апреле 2021 года. — Поэтому мы заранее анонсируем вакансии». Тогда же начался набор медиков в новую поликлинику.

Поликлиника № 14 , Барнаул. polikl14.ru

Часть специалистов уже трудоустроены и работают, других поликлиника сможет разместить только в новом здании. На сегодняшний день в «листе ожидания» находятся порядка 45 человек.

Учреждению по-прежнему нужны медицинские сестры, фельдшеры, терапевты, педиатры, врачи по медицинской профилактике, неврологи, оториноларингологи, хирурги, урологи, аллергологи, эндокринологи, офтальмологи, травматологи, гинекологи, специалисты по УЗИ.

Заработная плата у узких специалистов начинается от 56 тыс. рублей, у терапевтов и педиатров — от 60 тыс., у медицинских сестер — от 28 тыс. рублей.

Последнее время поликлиника делает ставку на молодых специалистов. Сюда активно берут на работу выпускников медицинского университета и колледжа. Благодаря такому подходу уже удалось значительно усилить терапевтическую и педиатрическую службы.

Плюсом для новых сотрудников станет не только новенькое оборудование и свежепостроенные помещения, но и компактная территория обслуживания: в микрорайоне в основном высотные дома (несколько домов — это практически один терапевтический участок), так что врачам не надо будет преодолевать большие расстояния при обслуживании пациентов на дому.

Среди преимуществ поликлиники называют и большие возможности для профессионального развития узких специалистов.

Детское отделение городской поликлиники № 14. Анна Зайкова

Кроме того, рассматривается вопрос о том, что часть освободившихся площадей поликлиники отдадут под жилые помещения, они будут использоваться как служебное жилье для будущих врачей, в частности, для молодых специалистов. Пока это существует на уровне идеи и, понятно, что потребует дополнительных вложений.

«Мы понимаем, что в Индустриальный район переезжают не только из центральной части города, но и из районов края. У этих врачей нет своих квартир в Барнауле, так что это может стать дополнительным стимулом для закрепления специалистов», — говорил в августе 2022 года Дмитрий Денисов.