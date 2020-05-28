Первая за 36 лет. Как в условиях пандемии продвигается стройка образцовой поликлиники в Барнауле

С 1994 года медики доказывали, что быстрорастущему Индустриальному району Барнаула нужна еще одна поликлиника, и наконец их услышали. В январе 2020 года строительство все-таки началось, в марте перешло на круглосуточный режим, а в апреле неожиданно встало. Как сейчас ведутся работы в непростых коронавирусных условиях, чего не хватает подрядчику и когда жители окрестных домов перестанут вздрагивать от непрекращающихся стуков и скрипов — читайте в разборе altapress.ru.

Так ли нужна новая поликлиника

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Додонов вступил в должность в 2011 году, и уже тогда вопрос расширения стоял на первом месте. По словам главврача, формирование задания для нового корпуса поликлиники стало одним из первых его поручений.

Аналогичные документы составляли и его предшественники. Первое обоснование строительства датировано еще 1994 годом. Но все это время ситуация не могла сдвинуться с мертвой точки.

Детское отделение городской поликлиники № 14. Анна Зайкова

Строительство откладывалось по разным причинам. Одна из них — выбор земельного участка. Район рос слишком быстро, и выделенные площади не соответствовали требуемой мощности поликлиники.

Сейчас барнаульская поликлиника № 14 обслуживает взрослое население в шести корпусах, расположенных в разных микрорайонах Индустриального района. Разбросанность такая, что пациентам приходится совершать настоящие путешествия, чтобы получить полноценную медицинскую помощь.

В травмпункте Анна Зайкова

Например, человек с травмой вынужден хромать по несколько кварталов до рентгена, если его принимает хирург или травматолог.

Главврач признается: действующие корпуса находятся в жилых домах и общежитиях и плохо приспособлены для обслуживания больных, поэтому, скорее всего, медслужбы оттуда съедут.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Дмитрий Додонов,

главный врач барнаульской поликлиники № 14:

Очереди, конечно, есть. Но они не физические. Я имею в виду сроки ожидания на прием к различным специалистам. Мы стараемся укладываться в те сроки, которые приписаны в законодательстве. В последние годы для этого было многое сделано.

Сколько людей обслуживают? В поликлинике № 14 есть детское и взрослое отделения, а также женская консультация. Количество приписанных человек самое большое в Барнауле — 98 тысяч, из которых 28 тыс. детей, что больше любой отдельной детской поликлиники.

Кто будет работать в поликлинике

Сейчас в самой большой барнаульской поликлинике 450 работников, из которых 125 врачей и 165 медсестер. Основная их масса переедет в новый корпус. Главврач не исключает, что штат придется расширять, скорее всего, на треть.

Учреждение будет находиться на пересечении улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда и сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Учитывая коэффициент сменности 1,6, количество пациентов составит около 1,5 тыс. человек.

Здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, а также:

терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения;

кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности;

травмпункт;

клинико-диагностическую лабораторию;

помещения врачебной комиссии;

вспомогательные помещения.

Дмитрий Додонов не исключает, что в поликлинике будет и отделение компьютерной томографии, по крайней мере, помещение под него предусмотрено. Однако окончательное решение по его размещению будет принимать краевой минздрав.

Детское отделение городской поликлиники № 14. Анна Зайкова

Когда в Барнауле последний раз строили поликлинику? Это было достаточно давно — 36 лет назад. В 1984 году в столице края ввели в эксплуатацию поликлинику № 11, больше ничего подобного не строили.

Каким будет новое здание

Его масштабы действительно внушительные, общая площадь — 15 тыс. кв. метров. Здание будет разноэтажным — от четырех до семи этажей, включая цокольный и технический.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

По словам Вячеслава Пантелеева, замдиректора Единого стройзаказчика капитального строительства Алтайского края, грунт местности, где ведется стройка, немного слабый, поэтому был выбран свайный тип фундамента.

Здание состоит из монолитного каркаса с заполнением наружных стен кирпичной кладкой. Отделка фасада будет производиться керамогранитом.

Для стен и потолков основных помещений предусматривается так называемая дышащая эмаль, для лестничных клеток, пожароопасных зон и вестибюля — негорючее покрытие на основе калиевого жидкого стекла.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Как продвигается строительство

На площадку подрядчик зашел в январе нынешнего года, в феврале строители вырыли огромный котлован. Чтобы ускорить темпы, в марте работы перевели на круглосуточный режим в две смены.

В апреле неожиданно все остановилось. Из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции с 1 апреля стройка полностью встала. Вынужденный перерыв продлился шесть дней.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Главный инженер компании «Селф» Александр Жокин отмечает: за счет того, что предыдущие три месяца стройка шла ударными темпами, серьезного отставания от графика не возникло.

Более того, сейчас работы идут с опережением. Строители залили фундаменты, начали возводить стены. Монтируют монолитно-железобетонный каркас будущего здания, заполняют стены, готовятся к черновой отделке нижних этажей и обустройству сетей водо- и электроснабжения, канализации.

По оценке экспертов, за пять месяцев строителям удалось выполнить более 20% работ, притом что общий график рассчитан на три года.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Вячеслав Пантелеев,

замдиректора Единого стройзаказчика капитального строительства Алтайского края:

Темпы хорошие. Честно говоря, никто не ожидал, что такое вообще возможно. Так быстро у нас давно никто не строит.

Что могут построить рядом? По соседству со строительной площадкой поликлиники есть еще один участок земли. По словам Вячеслава Пантелеева, со временем здесь могут начать строительство отделения скорой помощи. Таким образом, на Лазурной будет сформирован целый медицинский кластер.

Что может замедлить работы

Генподрядчик в принципе и дальше готов совершать трудовые подвиги. Но, как говорится, были бы деньги. Дело в том, что лимит финансирования данного объекта на нынешний год составляет 150 млн рублей.

Произвести работ «Селф» может на большую сумму. Компания уже запросила увеличение лимита еще на 150 млн. Для этого часть средств, запланированных на 2021 год, надо перевести на 2020-й либо перенаправить финансирование с других социальных строек в крае.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Если подрядчику пойдут навстречу, уже к зиме он готов отстроить стены полностью, здание завести под крышу и спокойно вести внутреннюю отделку.

Что будет с транспортной доступностью

Сейчас до места будущей поликлиники можно добраться на нескольких маршрутках, автобусах и трамваях. Но проблема этого района в том, что здесь постоянно скапливаются пробки, а во дворах домов невозможно протолкнуться от машин.

Александр Жокин объяснил, что проектом поликлиники расширение дорожной сети не предусмотрено. Единственное, что подрядчик пообещал, — это парковочные места для приезжающих на автомобилях. Правда, их точное количество назвать не смог.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Будут ли благоустраивать территорию

Сейчас место стройки выглядит неприглядно, что понятно. Но по завершении всех работ подрядчик обещает навести порядок, обустроив тротуары и проведя озеленение.

Мешает ли стройка соседним домам

Новая поликлиника строится в уже сформированном жилом квартале. Надо сказать, что жильцы окрестных домов такому соседству не особо рады.

Люди рассказывают: когда на стройке забивали сваи, стены домов тряслись, как при землетрясении, на кухнях дребезжала посуда. Родителям приходилось уносить маленьких детей днем подальше из дома, чтобы они могли хоть немного поспать в тишине.

Строительство новой поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Представитель генподрядчика заверяет, что это временное явление и людям надо еще немного потерпеть. Когда стены здания будут отстроены — примерно через два-три месяца, — шумные работы закончатся, и в округе станет потише.

Факт

Еще одна масштабная стройка сейчас ведется в Новоалтайске, где возводят противотуберкулезный диспансер. В Заринске капитально ремонтируют здание местной поликлиники площадью 3,5 тыс. кв. метров.