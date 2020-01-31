Первые больные коронавирусом китайцы выявлены в России

Два гражданина Китая, заболевших коронавирусной пневмонией, обнаружены в Тюменской области и Забайкальском крае. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин на совещании по предупреждению распространения коронавируса.

В заявлении главы оперштаба не сказано — отправлены больные в лечебное учреждение или высланы на родину.

С другой стороны, Голикова рассказала, что из-за вспышки коронавируса Россия ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию наших граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.

По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе — 341. Голикова отметила, россиянам дадут возможность выбора — остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань, прилетят домой до 4 февраля.