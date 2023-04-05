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Сколько уже случаев укусов клещей в Алтайском крае?

Первый случай в Алтайском крае зафиксировали 30 марта в Благовещенском районе. Пострадала семилетняя девочка из села Благовещенка, клинический проявлений нет.

С начала 2023 года в крае зарегистрирован один официально подтвержденный случай. Также по неофициальным данным клещи укусили одного человека в Михайловском районе и одного — в Барнауле.

Поимом этого зафиксировано три завозных случая. Так, паукообразных привезла жительница Республики Алтай.