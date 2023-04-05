Первый случай в Алтайском крае зафиксировали 30 марта в Благовещенском районе. Пострадала семилетняя девочка из села Благовещенка, клинический проявлений нет.
С начала 2023 года в крае зарегистрирован один официально подтвержденный случай. Также по неофициальным данным клещи укусили одного человека в Михайловском районе и одного — в Барнауле.
Поимом этого зафиксировано три завозных случая. Так, паукообразных привезла жительница Республики Алтай.
Ожидается, что клещи активизируются в начале мая.
Эксперты выделяют два пика активности кровопийц. Первый — с апреля до середины июня. Второй — июль — сентябрь.
В это время человек может заразиться не только от укуса, но и, например, выпив молоко животного, которого уже покусал инфицированный клещ. Чаще это козье молоко. Опасный продукт можно отличить по розоватому оттенку.
Все 68 территорий Алтайского края эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту. Опасность заражения в крае в разы выше, чем во многих других.
Больше всего клещей в предгорных районах и южной лесостепи — в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.
Клещи очень любят аллеи, парки и заброшенные пустыри.
В Барнауле зарегистрировано пять очагов распространения клещей. На проспекте Космонавтов около оптового рынка, возле завода «Кристалл», в роще на Солнечной Поляне, парке «Юбилейный» и на окраине города в районе Научного городка.
Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно.
В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.
Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.
Ранее в азиатской части России обнаружили новый вирус под названием Хасеки, который передается с укусами клещей. Однако он остается все еще малоизученным.
Известно, что вирус Хасеки может вызывать лихорадку и острый респираторный синдром.
Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о правилах профилактики клещевых укусов.
При выездах на природу необходимо надевать одежду, защищающую открытые участки тела. Можно применять репеллент против клещей и насекомых. Также стоит регулярно проводить само- и взаимоосмотр.
Наиболее эффективным средством защиты от клещей будет прививка.
В 2023 году прививку от клеща поставили уже 35 тыс. человек.
В среднем в год прививаются около 140 тыс. человек.