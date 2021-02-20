Первый случай заражения человека новым птичьим гриппом подтвердили в России

«Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра „Вектор“ Роспотребнадзора РФ: лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц A (H5N8)», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.

По словам Анны Поповой, вирус преодолел межвидовой барьер и может передаваться от птицы человеку.

«Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», — добавила она

Эти данные направлены во Всемирную организацию здравоохранения. По информации ВОЗ, ранее люди заражались вирусами A (H5N1), A (H7N9) и A (H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A (H1N1), A (H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.