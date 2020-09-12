Первую партию вакцины от COVID-19 отправили в регионы

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выслали в регионы, пишет ТАСС.

Первыми ее получат россияне, которые входят в зону риска.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — говорят в пресс-службе Минздрава.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции изобрели ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Зарегистрировали ее 11 августа.

Прививка будет давать длительный иммунитет на два года. Ее создали на известной платформе, на которой делают ряд других вакцин.

Пока что вакцина не прошла все клинические испытания — сейчас она проходит третью стадию исследований.